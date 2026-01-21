Almoço saudável: 5 receitas para ajudar a combater a retenção de líquido / Crédito: EdiCase Culinaria

Inchaço, sensação de peso e desconforto ao longo do dia são sinais comuns da retenção de líquido, um problema que pode ser amenizado com escolhas inteligentes à mesa. Um almoço saudável, preparado com ingredientes naturais e ricos em nutrientes, ajuda o organismo a eliminar o excesso de líquidos, melhora a digestão e devolve a sensação de leveza. Pensando nisso, selecionamos 5 receitas saborosas e equilibradas que combinam praticidade, frescor e alimentos com efeito diurético para transformar sua refeição no dia a dia em uma aliada do bem-estar. Confira!

1. Sopa de aspargos e espinafre Ingredientes 1 maço de aspargos picados

picados 2 xícaras de chá de folhas de espinafre

1/2 cebola descascada e picada

1 dente de alho descascado e amassado

3 xícaras de chá de água

Suco de 1/2 limão

Sal e azeite de oliva a gosto Modo de preparo Em uma panela, aqueça o azeite de oliva e refogue a cebola até ficar transparente. Acrescente o alho e mexa rapidamente, apenas para liberar o aroma. Junte os aspargos e refogue por 5 minutos. Adicione a água, tampe a panela e cozinhe até os aspargos ficarem macios.

Junte o espinafre e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo, aguarde amornar e transfira a mistura para um liquidificador. Bata até obter uma sopa cremosa. Volte para a panela e tempere com sal. Finalize com o suco de limão e um fio de azeite de oliva. Sirva em seguida. 2. Salada com quinoa, abacate, rabanete e pepino Ingredientes 1 xícara de chá de quinoa

2 xícaras de chá de água

Polpa de 1 abacate fatiada

1 pepino japonês cortado em rodelas

4 rabanetes cortados em rodelas

cortados em rodelas 1 punhado de folhas de espinafre

1/2 cebola-roxa descascada e fatiada

Suco de 1/2 limão

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Lave a quinoa em água corrente para remover o sabor amargo natural dos grãos. Em seguida, coloque-a em uma panela com a água e uma pitada de sal. Leve ao fogo médio e cozinhe até que a água seja completamente absorvida. Desligue o fogo, tampe a panela e reserve para resfriar. Após, em uma saladeira, coloque a quinoa cozida, o espinafre, o pepino, o rabanete, o abacate e a cebola-roxa, organizando os ingredientes em pequenas porções para um visual bonito. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Finalize regando com o suco de limão e sirva em seguida.