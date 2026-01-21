8 livros para dialogar sobre fé e espiritualidade / Crédito: Edicase Entretenimento

Refletir sobre respeito, diálogo e convivência é um convite necessário, em um mundo marcado por muitas diferenças. Quando a diversidade de crenças é reconhecida como riqueza, e não como ameaça, criam-se espaços de conexão entre pessoas, culturas e espiritualidades. É nesse clima de acolhimento que o Dia Mundial da Religião e o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, celebrados em 21 de janeiro, ganham significado. Os oito livros reunidos nessa lista percorrem diferentes tradições e experiências de fé, apresentando histórias e reflexões que mostram a espiritualidade como uma força de transformação, cuidado e esperança.

Nessas páginas, a fé se manifesta no serviço, na escuta interior, na memória, na juventude, na liderança e na compaixão. Mais do que afirmar convicções, as obras propõem encontros: com o outro, consigo mesmo e com aquilo que cada leitor reconhece como sagrado. Confira!

1. Liderança na visão islâmica Ali Mazloum reflete sobre a liderança a partir de valores espirituais presentes em diferentes religiões. Para o autor, liderar é servir a um propósito justo, e não exercer poder. Inspirado nos ensinamentos do Profeta Muhammad e em pensadores de várias culturas, o livro conecta fé e ética. A obra, publicada pela Matrix Editora, mostra como a espiritualidade pode orientar decisões e comportamentos. 2. O Dr. Andarilho – Uma história para ser contada Após sofrer um acidente que apaga suas memórias, um médico passa a percorrer estradas desconhecidas, guiado por sinais do inconsciente e por um dom intuitivo de cura. Neste romance de Jorge Curi, a fé atua como força reconstrutora, mesmo na ausência de passado e pertencimento. A obra reflete sobre a espiritualidade, mostrando como a escuta interior e os encontros pela jornada podem revelar um propósito de vida. 3. O sol nunca se põe Às vésperas de completar 17 anos, Olívia aceita passar as férias em Nova York com o pai ausente. Nesta jornada, a jovem se vê obrigada a encarar memórias, mágoas antigas e conversas adiadas. Este romance cristão, escrito por Camilla Bastos, é um convite à reconexão com a fé e com as próprias raízes: um lembrete de que, mesmo nos dias mais escuros, a esperança continua brilhando.

4. Entre vidas Quando Júnior passa a ter sonhos vívidos e percepções que desafiam a lógica, inicia uma profunda jornada espiritual. As experiências o conduzem à revelação de que sua alma está ligada ao trágico acidente de 1960, no Rio Turvo, quando um ônibus escolar afundou e marcou uma cidade inteira. Baseado em fatos reais, “Entre Vidas”, de Mario Salerno Junior, aborda fé, reencarnação, propósito e a vida como dádiva divina a ser plenamente vivida. 5. Jesus me aceitou! E agora? Oliver Dara relata a própria jornada por diferentes expressões religiosas e sua busca intensa por espiritualidade, desde a infância católica a práticas espirituais diversas. Com franqueza, narra o confronto com o sobrenatural, a ruptura com o passado e a descoberta de Jesus Cristo, revelando um caminho de conversão, libertação e nova vida em Deus. 6. São Carlo Acutis: uma biografia Com fé simples e alegre, Carlo Acutis visitou lugares de milagres eucarísticos e criou sites para divulgá-los, o que lhe rendeu o apelido de “padroeiro da internet” e “influencer de Deus”. Alimentava-se da Eucaristia, da adoração e do terço, espalhando a Palavra da Bíblia sobretudo entre os jovens nas redes sociais. Nesta biografia lançada pela Latitude, o autor argentino Jesús María Silveyra retrata como a espiritualidade pode se manifestar na rotina de um garoto comum, mostrando que a santidade é possível para a juventude na era digital.