Vitamina B12 no prato: 4 receitas saudáveis para o jantar

Vitamina B12 no prato: 4 receitas saudáveis para o jantarAprenda a preparar refeições saborosas e nutritivas
A vitamina B12 é essencial para a formação das células sanguíneas, o funcionamento do sistema nervoso e a produção de energia. Presente principalmente em alimentos de origem animal, ela pode fazer parte de refeições noturnas leves, equilibradas e fáceis de preparar. A seguir, confira 4 receitas saudáveis para o jantar que ajudam a incluir vitamina B12 no cardápio do dia a dia, sem abrir mão do sabor.
Salmão grelhado com espinafre
Ingredientes
- 2 filés de salmão com cerca de 150 g cada
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Suco de 1/2 limão-siciliano
- 1 fatia de limão-siciliano para finalizar
- Pimenta-do-reino e sal a gosto
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere os filés de salmão com suco de limão-siciliano, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por cinco minutos para absorver os sabores. Aqueça uma frigideira antiaderente em fogo médio e adicione metade do azeite. Coloque os filés com a pele voltada para baixo e grelhe por cerca de quatro minutos, sem mexer, até dourar. Vire com cuidado e grelhe por mais três a quatro minutos, mantendo o fogo médio, até que o salmão esteja cozido e macio no centro. Retire da frigideira e reserve aquecido.
Depois, na mesma frigideira, adicione o restante do azeite e acrescente o espinafre. Refogue em fogo médio por cerca de dois minutos, mexendo suavemente, até as folhas murcharem. Tempere com sal. Sirva o salmão sobre o espinafre refogado e finalize com a fatia de limão por cima.
Sardinha assada com tomate, cebola e ervas
Ingredientes
- 800 g de sardinha fresca limpa
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 3 tomates maduros cortados em rodelas médias
- 1 cebola cortada em rodelas finas
- 3 dentes de alho fatiados
- Suco de 1 limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 colher de chá de páprica doce
- 2 colheres de sopa de salsinha picada
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- 1 colher de sopa de tomilho fresco ou seco
- 1 colher de sopa de orégano
Modo de preparo
Em um recipiente, tempere a sardinha com suco de limão, sal, pimenta-do-reino e páprica, espalhando bem por toda a superfície. Reserve por dez minutos. Unte uma assadeira média com metade do azeite. Faça uma camada com metade das rodelas de cebola, do tomate e do alho. Distribua a sardinha sobre essa base, sem sobrepor. Cubra com o restante da cebola, do tomate e do alho.
Regue com o azeite restante e polvilhe o tomilho e o orégano. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por aproximadamente 30 a 35 minutos, até que a sardinha esteja assada, macia e levemente dourada. Retire do forno e finalize com a salsinha e a cebolinha picadas.
Omelete de cogumelo com ervas
Ingredientes
- 3 ovos
- 80 g de cogumelo paris fatiado
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de cebola picada
- 1 colher de sopa de cebolinha picada
- 1 colher de sopa de salsinha picada
- Pimenta-do-reino moída e sal a gosto
Modo de preparo
Em uma frigideira antiaderente média, aqueça o azeite de oliva em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue por cerca de dois minutos, mexendo, até ficar translúcida. Junte o cogumelo e cozinhe por aproximadamente quatro a cinco minutos, até que solte a água e fique levemente dourado. Reserve na própria frigideira.
Em um recipiente, quebre os ovos e bata levemente com um garfo até misturar claras e gemas. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Despeje os ovos batidos sobre o cogumelo na frigideira, espalhando de forma uniforme.
Cozinhe em fogo baixo por cerca de três minutos, até que a base esteja firme. Salpique a cebolinha e a salsinha por cima, dobre a omelete ao meio com auxílio de uma espátula e deixe cozinhar por mais um a dois minutos. Retire do fogo e sirva imediatamente.
Carne grelhada com purê de abóbora
Ingredientes
Purê de abóbora
- 500 g de abóbora-cabotiá descascada e cortada em cubos médios
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 dente de alho amassado
- 60 ml de leite quente
- Noz-moscada ralada e sal a gosto
- Água para cozinhar
Carne
- 400 g de patinho em bifes médios
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 2 dentes de alho picados
- Pimenta-do-reino moída e sal a gosto
Modo de preparo
Purê de abóbora
Coloque a abóbora-cabotiá em uma panela média, cubra com água e leve ao fogo médio. Cozinhe por cerca de 15 a 20 minutos, até que os cubos estejam bem macios ao espetar com um garfo. Escorra toda a água e retorne a abóbora-cabotiá à panela ainda quente. Acrescente o azeite e o alho amassado. Amasse bem com um garfo ou amassador até obter um purê liso. Adicione o leite quente aos poucos, mexendo, até atingir a textura desejada. Ajuste o sal, finalize com noz-moscada e mantenha aquecido em fogo baixo, mexendo ocasionalmente.
Carne
Em um recipiente, tempere a carne com alho, sal e pimenta-do-reino, espalhando bem dos dois lados. Aqueça uma frigideira grossa ou grelha em fogo médio-alto por cerca de dois minutos. Regue com o azeite e coloque os bifes, sem sobrepor. Grelhe por aproximadamente três minutos de cada lado para carne ao ponto, ajustando o tempo conforme a espessura e o ponto desejado. Retire do fogo e deixe a carne descansar por dois minutos antes de servir.
Disponha o purê de abóbora no prato e acomode os bifes grelhados por cima ou ao lado. Sirva imediatamente.