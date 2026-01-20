Taioba: benefícios da planta nutritiva que pode transformar sua alimentação / Crédito: EdiCase Saude

A taioba (Xanthosoma sagittifolium Schott) é uma Planta Alimentícia Não Convencional (PANC) originária da América Central e amplamente cultivada no Brasil. As PANCs são espécies comestíveis que não fazem parte do cardápio habitual da população, mas possuem alto valor nutricional e crescem de forma espontânea ou são cultivadas em diversas regiões do país. A taioba, especificamente, apresenta folhas verdes largas, pertence à família Araceae e se adapta facilmente a climas tropicais e subtropicais. Apesar de ser consumida há gerações, ela é rica em compostos essenciais ao organismo. A folha pode ser preparada de diversas maneiras: refogada, cozida, em tortas ou como recheio de bolinhos.

Confira os principais motivos para incluir essa planta versátil no seu cardápio diário!

1. Ajuda a proteger a visão e a fortalecer a imunidade A taioba se destaca como fonte expressiva de vitamina A, oferecendo 496 mcg por 100 g, segundo a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo em parceria com o Food Research Center. Esse nutriente desempenha papel fundamental na saúde ocular, ajudando a prevenir problemas como cegueira noturna e degeneração macular. Além disso, atua diretamente no fortalecimento do sistema imunológico, tornando o organismo mais resistente a infecções. 2. Auxilia no fortalecimento de ossos e dentes Com 110 mg de cálcio a cada 100 g, conforme dados da TBCA, a taioba surpreende quem imagina que apenas laticínios fornecem esse mineral. Trata-se de uma quantidade significativa para uma folha verde. O cálcio presente na planta auxilia na formação e manutenção da estrutura óssea, prevenindo osteoporose e fraturas. Isso é importante principalmente porque, segundo o Ministério da Saúde, estima-se que 50% das mulheres e 20% dos homens com idade igual ou superior a 50 anos sofrerão com alguma fratura osteoporótica ao longo da vida.

Além da saúde dos ossos, esse mineral participa de funções vitais como contração muscular, coagulação sanguínea e transmissão de impulsos nervosos. 3. Eleva o valor nutritivo de refeições Pesquisadores brasileiros publicaram, no Brazilian Journal of Food Technology, um trabalho mostrando como a taioba pode funcionar como fonte de minerais na alimentação, intitulado “Muffins nutritionally enriched with taioba flour (Xanthosoma sagittifolium)“. Eles desenvolveram uma metodologia simples: colheram folhas da planta, limparam bem, deixaram secar naturalmente no sol durante 48 horas e depois moeram, transformando em pó. Esse pó, por sua vez, foi misturado em diferentes quantidades (10% e 20%) na massa de muffins caseiros.

Quando compararam os bolinhos normais com os que tinham taioba, descobriram que a versão enriquecida continha muito mais minerais. A quantidade desses nutrientes aumentava conforme colocavam mais farinha de taioba na receita. O estudo, então, comprovou que incluir essa planta em receitas diárias eleva o valor nutritivo das refeições de maneira prática e acessível. 4. Pode contribuir para o controle da pressão arterial A presença de 164 mg de potássio por 100 g, conforme informações da TBCA, faz da taioba uma parceira importante para o sistema cardiovascular. Esse mineral atua equilibrando os níveis de sódio no organismo, ajudando a controlar a pressão arterial e reduzindo riscos de hipertensão. Isso é especialmente importante porque a hipertensão arterial, também conhecida como pressão alta, é uma doença crônica que atinge 35% da população brasileira, segundo dados do Ministério da Saúde. Além do coração, o potássio beneficia a função muscular e nervosa, evitando cãibras e fadiga. Para atletas ou praticantes de atividades físicas, a hortaliça representa fonte natural de reposição eletrolítica. Assim, ao adicioná-la às refeições, você cuida da saúde cardiovascular enquanto mantém energia e disposição ao longo do dia.

5. Melhora o trânsito intestinal A taioba é uma fonte importante de fibras. Ela oferece 5,05 g de fibra alimentar a cada 100, segundo a TBCA, contribuindo significativamente para o funcionamento adequado do intestino. Essas fibras aumentam o volume das fezes, facilitam a eliminação e previnem problemas como constipação e hemorroidas. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras. Quem sofre com irregularidade intestinal encontra na planta uma solução natural e eficaz. Mas os benefícios vão além do intestino. As fibras também promovem saciedade prolongada, auxiliando no controle do peso corporal e evitando excessos alimentares. Ademais, ajudam a regular os níveis de glicose no sangue.