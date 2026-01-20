Síndrome da impostora: por que tantas mulheres competentes se sentem insuficientes / Crédito: EdiCase Empreendeer

Sentir que não merece as próprias conquistas é uma realidade para milhares de mulheres bem-sucedidas. A síndrome da impostora afeta profissionais competentes que atribuem seus resultados à sorte ou ao acaso, jamais ao próprio talento. Esse padrão psicológico, por sua vez, compromete carreiras, limita avanços e gera sofrimento emocional desnecessário. Segundo Alessandra Belfort, juíza federal e especialista em gestão emocional e carreiras, esse sentimento não surge por falta de mérito. “A síndrome da impostora não tem relação com incompetência, mas com a forma como muitas mulheres foram socializadas a duvidar de si mesmas, mesmo diante de evidências claras de capacidade”, explica.

Romper esse ciclo exige estratégias conscientes e mudança de crenças. Confira caminhos eficazes para superar esse obstáculo!

A raiz cultural da síndrome da impostora Segundo Alessandra Belfort, desde cedo mulheres aprendem a ser mais autocríticas. “Enquanto homens são incentivados a se expor e arriscar, mulheres costumam ser cobradas por desempenho impecável. Isso cria um padrão interno de cobrança quase impossível de sustentar”, afirma a especialista. No ambiente profissional, esse comportamento se intensifica. “Mesmo quando entregam resultados acima da média, muitas mulheres sentem que ainda precisam provar o próprio valor o tempo todo”, destaca. Reconhecimento externo não elimina a insegurança Um dos aspectos mais paradoxais da síndrome da impostora é que elogios e promoções nem sempre aliviam a insegurança. “O reconhecimento externo, quando não encontra uma base sólida de autoconfiança, pode até aumentar a ansiedade. A mulher passa a temer ser ‘descoberta’ como uma fraude”, explica a juíza federal.

Segundo ela, esse ciclo gera desgaste emocional e pode limitar o crescimento profissional. “Muitas mulheres deixam de se candidatar a cargos mais altos ou oportunidades estratégicas por acreditarem que ainda não estão prontas”, observa. O impacto da síndrome da impostora na vida A longo prazo, a síndrome da impostora pode levar à exaustão, à perda de oportunidades e à insatisfação profissional. “Viver em estado permanente de dúvida consome energia emocional e impede que a pessoa reconheça sua própria trajetória”, alerta Alessandra Belfort. Ela ressalta que o problema não é individual, mas estrutural. “Não se trata de ‘falta de confiança pessoal’, e sim de um sistema que historicamente questiona a legitimidade feminina em posições de destaque”, pontua.