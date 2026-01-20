São Sebastião: 6 orações para fortalecer a fé no dia do santo / Crédito: Edicase Entretenimento

Em 20 de janeiro é celebrado, entre os fiéis da Igreja Católica, o Dia de São Sebastião, padroeiro do Rio de Janeiro, dos atletas e dos militares. Nascido na cidade de Narbona, na França, por volta de 256 d.C., ele é muito conhecido entre os devotos por ter sido um soldado romano que se converteu ao cristianismo. Durante boa parte de sua vida, se dedicou a defender os cristãos e a fé. No entanto, o ato gerou revolta na época, o que culminou em sua morte. O primeiro martírio de São Sebastião ocorreu a mando do imperador romano Diocleciano, que o condenou à morte por desobedecer ao seu comando de parar deprofessar a fé. Assim, ele foi amarrado em uma árvore e alvejado por flechas, mas não morreu. Isso porque uma viúva, chamada Irene, o salvou e o ajudou a curar todos os seus ferimentos.

No segundo martírio, São Sebastião enfrentou novamente a fúria do poder romano. Após recuperar-se dos ferimentos das flechas, ele decidiu voltar à presença do imperador Maximiano para confrontá-lo e defender os cristãos, que continuavam sendo perseguidos. Indignado com a atitude de Sebastião, Maximiano ordenou sua morte definitiva. Desta vez, ele foi açoitado até a morte, demonstrando sua inabalável fé cristã e sua coragem em não renunciar aos valores em que acreditava.

A seguir, confira orações para celebrar o Dia de São Sebastião e rogar por sua intercessão! 1. Oração contra aflições Glorioso mártir, valoroso São Sebastião, soldado de Jesus Cristo, que morrestes trespassado de flechas, amarrado a um tronco de laranjeira. Pelos vossos méritos, sede o nosso protetor guardando-nos, livrando-nos dos perigos que nos ameaçam, a nós, a nossa família e a toda a humanidade. Senhor Deus Todo-Poderoso, pela intercessão do mártir São Sebastião, atendei a nossa prece. Jesus Cristo, Filho de Deus, sede propício aos rogos que vos dirigimos por intermédio de São Sebastião. Glorioso mártir, protegei-nos contra a peste, contra o mal terrível que nos ameaça e que tem ceifado tantas vidas preciosas. Amém!

2. Oração para fortalecer a fé Ó, glorioso São Sebastião, que numa sociedade pagã vos conservastes fiel a Cristo, dando por Ele a vida, alcançai-nos a graça de sempre testemunharmos, no mundo de hoje, por palavras e atos, o nosso amor a Deus. Amém. 3. Oração contra doenças contagiosas Onipotente e eterno Deus, que pelos merecimentos de São Sebastião, vosso glorioso mártir, livrastes os vossos fiéis de doenças contagiosas, atendei as minhas súplicas para que, recorrendo agora da nossa necessidade a vós, a fim de alcançar semelhante favor, mereçamos, por sua valiosa intercessão, sermos livres do flagelo da peste e de toda moléstia do corpo e da alma. Por Jesus Cristo, Senhor Nosso. Amém! 4. Oração para proteção Glorioso mártir São Sebastião, valoroso padroeiro e defensor da cidade do Rio de Janeiro, vós que derramastes vosso sangue e destes vossa vida em testemunho da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, alcançai-nos do mesmo Senhor, a graça de sermos vencedores dos nossos verdadeiros inimigos: o ter, o poder e o prazer, que fazem viver sem fé, sem esperança e sem caridade.

Protegei, com a vossa poderosa intercessão, os filhos desta Terra. Livrai-nos de toda epidemia corporal, moral e espiritual. Fazei que se convertam aqueles que, por querer ou sem querer, são instrumentos de infelicidade para os outros. E que o justo persevere na sua fé e propague o amor de Deus, até o triunfo final. São Sebastião, advogado contra a epidemia, a fome e a guerra, rogai por nós. Reze um Pai-Nosso, uma Ave-Maria e um Glória ao Pai. 5. Oração contra flagelos São Sebastião, glorioso mártir de Jesus Cristo e poderoso advogado contra a peste, defendei a mim, minha família e todo o país do terrível flagelo da peste e de todos os males, para que, servindo a Jesus Cristo, alcancemos a graça de participar de vossa glória no Céu. Amém!