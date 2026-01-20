Energia dos anéis: veja como usá-los ao seu favor para trabalho e vida pessoal / Crédito: EdiCase Astrologia

O uso de anéis acompanha a história de diferentes civilizações. Gregos, romanos e hebreus utilizaram o acessório como símbolo de poder, identidade, compromisso, saúde e prosperidade. Além da função estética, o item apresenta valores ligados ao dedo em que é usado e ao material de sua composição. Conforme a consultora espiritual e taróloga Jovanka Buratto, o anel se relaciona ao propósito de quem o utiliza e funciona como um símbolo de direcionamento energético.

Significado do anel em cada dedo Segundo Jovanka Buratto, o uso do anel em cada dedo há um significado específico:

Mindinho: se associa à comunicação e à expressão, com reflexo em relações profissionais;

se associa à comunicação e à expressão, com reflexo em relações profissionais; Anelar: se liga ao amor e ao compromisso, tradicional em noivados e casamentos;

se liga ao amor e ao compromisso, tradicional em noivados e casamentos; Médio: representa estabilidade e responsabilidade, com relação direta à organização pessoal;

representa estabilidade e responsabilidade, com relação direta à organização pessoal; Indicador: se conecta à direção e à liderança. Para Jovanka Buratto, esse dedo se relaciona ao comando. “Empresários, gestores e líderes podem utilizar anel no dedo indicador como símbolo de liderança”, diz;

se conecta à direção e à liderança. Para Jovanka Buratto, esse dedo se relaciona ao comando. “Empresários, gestores e líderes podem utilizar anel no dedo indicador como símbolo de liderança”, diz; Polegar: representa força de vontade e determinação, com vínculo à confiança. Influências dos materiais e elementos nos anéis O material do anel também possui diferentes finalidades. O aço se associa à resistência física e à energia voltada ao trabalho. Enquanto a prata se relaciona ao equilíbrio energético e à calma. O ouro se conecta à confiança e à prosperidade. As pedras verdes aparecem ligadas à abundância e à sorte. As douradas se associam à riqueza. Símbolos como cifrão, trevo e pentagrama acionam defesa e crescimento. Utilizando a força do anel Para o uso do anel, Jovanka Buratto destaca algumas práticas simples:

Escolher o dedo conforme o objetivo pessoal ou profissional; Definir o material do anel de acordo com o desejo; Manter o anel limpo como forma de cuidado simbólico; Estabelecer uma meta antes do uso. “A força do acessório muda conforme a cultura e o objetivo”, afirma. Segundo ela, é importante alinhar personalidade, intenção e confiança. Jovanka Buratto É consultora espiritual e taróloga. Atua com rituais de prosperidade, abertura de caminhos e equilíbrio energético. Realiza atendimentos online para pessoas e empresas.