Cloud Dancer: 5 formas de usar a cor de 2026 na decoração

A Pantone anunciou o Cloud Dancer como a cor de 2026, um branco sofisticado que se destaca pela suavidade e pela capacidade de transformar qualquer ambiente. Para a arquiteta Camila Palladino, à frente do escritório Palladino Arquitetura, trata-se de um tom versátil, perfeito para quem busca elegância sem excessos. “O branco traz uma atmosfera limpa e serena, que se adapta a diferentes estilos, do minimalista ao contemporâneo”, comenta. A seguir, a arquiteta dá dicas de como aplicar a cor na decoração. Confira!

1. Banheiro O clássico all white ganha força com o tom e pode aparecer tanto de maneira protagonista quanto em pequenos toques. Quando usado em grande escala, cria efeitos atemporais. Detalhes em dourado, por exemplo, elevam a proposta e reforçam o ar sofisticado, seja em puxadores, luminárias ou acessórios.

2. Área gourmet A cor funciona bem em marcenarias, revestimentos e painéis, criando continuidade visual. Mas também pode ser aplicada de forma pontual, como no revestimento que contorna a churrasqueira na área gourmet, trazendo unidade quando combinado ao mobiliário em tons semelhantes, como cadeiras brancas, fibras naturais ou acabamentos metálicos leves. 3. Sala de estar A tradicional parede branca volta a ganhar protagonismo, principalmente em áreas de descanso, como salas de TV. O tom neutro favorece a sensação de calma e contribui para destacar peças de design, tapetes texturizados ou mobiliários em madeiras claras. E se a intenção é evitar que o ambiente fique monótono, vale apostar em obras de arte, porta-retratos e objetos decorativos que criam contraste e personalidade. 4. Closet No closet, o branco reforça a sensação de ordem e luminosidade. Para equilibrar, a arquiteta sugere compor com pisos de madeira escura, criando um contraste elegante que valoriza tanto o espaço quanto as peças expostas.