5 filmes imperdíveis que chegam ao cinema nesta semana de janeiro / Crédito: Edicase Entretenimento

Durante as férias, nada melhor do que aproveitar o tempo livre para curtir uma boa sessão de cinema. E, se você ainda está em dúvida sobre o que assistir, as estreias desta semana prometem facilitar a escolha. Para as crianças, a programação começa com as animações “Megadeth: Behind The Mask” e “Viagem Gelada: O Resgate do Urso Polar”, duas histórias cheias de aventura, coragem e autodescoberta, ideais para inspirar os pequenos. Para quem gosta de ação, a dica é “Justiça Artificial”, um thriller de ficção científica que provoca reflexões sobre os limites do uso da Inteligência Artificial (IA) na sociedade. Seguindo o destaque do Globo de Ouro 2026, “Marty Supreme” também chega aos cinemas como uma das apostas da semana. A cinebiografia entrou para a história da premiação ao tornar Timothée Chalamet o ator mais jovem a conquistar o prêmio de Melhor Ator em Comédia ou Musical.

A seguir, confira mais informações sobre essas e outras estreias nos cinemas!

1. Justiça Artificial (22/01) Com Chris Pratt, Rebecca Ferguson, Kali Reis e Annabelle Wallis no elenco, “Justiça Artificial” é ambientado em um futuro próximo e acompanha a história do detetive Chris Raven, um homem que vai parar no banco dos réus após ser acusado de um crime violento: o assassinato de sua esposa. Para escapar da condenação, ele tem apenas 90 dias para provar sua inocência a um juiz de inteligência artificial avançada — sistema que ele mesmo ajudou a implementar no passado. Mas será que uma máquina é capaz de julgar a verdade e a complexidade das emoções humanas? Isso é o que Chris precisa descobrir. 2. Marty Supreme (22/01) Dirigido por Josh Safdie, “Marty Supreme” é uma cinebiografia sobre o ambicioso jogador de tênis de mesa Marty Reisman (Timothée Chalamet). A obra retrata sua trajetória improvável, mostrando como ele passou de traficante a um dos grandes fenômenos do pingue-pongue, acumulando mais de 22 vitórias e conquistando, aos 67 anos, o título de atleta mais velho a vencer um campeonato nacional de raquete.

Mas o filme vai além das conquistas esportivas. A narrativa também revela um lado pouco conhecido do jogador, marcado por apostas, vícios e uma busca incessante por grandeza, cujas consequências deixam marcas profundas em sua vida, para além das vitórias. 3. Monarcas: O Conto das Borboletas (22/01) Nova aposta do Cinecolor Filmes Brasil, “Monarcas: O Conto das Borboletas” é a animação perfeita para adultos assistirem com as crianças. O longa acompanha a história de Patrick, uma borboleta-monarca que nasceu sem uma das asas e se esconde em um trailer de algodão-doce para embarcar na viagem de sua vida. Segundo a sinopse oficial, ao lado dos amigos Marty, uma lagarta atrapalhada, e Jennifer, uma borboleta com medo de altura, Patrick se torna um herói improvável ao enfrentar seus medos e superar adversidades. “É uma história de aventura, autodescoberta e heroísmo, contada com humor e com uma poderosa mensagem: nossas diferenças são menos importantes do que os laços que nos unem, e é na adversidade que nosso verdadeiro caráter brilha”, destaca a sinopse.

4. Megadeth: Behind The Mask (22/01) Um documentário musical em celebração os 40 anos da banda norte-americana de thrash metal “Megadeth”. O longa compartilha histórias inéditas sobre o passado do grupo, reunindo imagens de estúdio e audição completa do novo álbum homônimo do grupo. A produção ainda conta com comentários de David Scott Mustaine, cofundador, vocalista, compositor principal do conjunto. Conforme a sinopse oficial, o longa “é um tributo ao legado da banda e um prenúncio a um novo capítulo”. 5. Viagem Gelada: O Resgate do Urso Polar (22/01) Encerrando a viagem de Toto, “Viagem Gelada: O Resgate do Urso Polar”, terceiro filme da série mexicana “Um Filme de Ovos”, acompanha as novas aventuras da galinha, desta vez empenhada em devolver um filhote de urso-polar ao seu habitat natural após ele escapar de uma viagem de circo. No entanto, o que ele não considerou é que, para cumprir essa missão, teria que viajar até o Polo Sul.