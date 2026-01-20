10 habilidades que todo líder precisa ter em 2026 / Crédito: EdiCase Empreendeer

A liderança corporativa atravessa uma transformação profunda. Em 2026, o papel do líder deixa de estar associado apenas a metas, cargos e controle para assumir uma função mais estratégica, emocional e relacional. Em um ambiente marcado por inteligência artificial, mudanças rápidas, pressão por resultados e novas expectativas das equipes, comandar pessoas exige preparo contínuo e novas habilidades. A seguir, especialistas de diferentes áreas apontam as competências que todo líder precisará desenvolver para se manter relevante e eficiente no novo cenário corporativo. Confira!

1. Comunicação clara, consciente e estratégica A comunicação deixa de ser apenas uma habilidade desejável e passa a ser o alicerce da liderança. Em equipes cada vez mais diversas e distribuídas, saber transmitir mensagens com clareza, intenção e responsabilidade é o que sustenta relações de confiança e produtividade.

Para Juliana D’andrades, especialista em gestão empresarial e comunicação estratégica, a forma como o líder se comunica impacta diretamente o desempenho do time e a saúde do ambiente de trabalho. “Comunicação clara não é falar mais, é falar melhor. Em 2026, o líder precisa ser capaz de alinhar expectativas, explicar decisões e orientar caminhos com precisão. A comunicação reduz conflitos, aumenta a produtividade e cria segurança psicológica. O gestor que não desenvolve essa habilidade perde a equipe e compromete os resultados”, afirma. 2. Inteligência emocional aplicada ao dia a dia da liderança Pressão constante, metas agressivas e equipes emocionalmente sobrecarregadas exigem líderes preparados para lidar com emoções, próprias e alheias. A inteligência emocional passa a ser um pré-requisito para sustentar decisões equilibradas.

Segundo Juliana D’andrades, liderar pessoas em 2026 exige mais sensibilidade e menos impulsividade. “Liderar não é controlar emoções, é compreendê-las. A inteligência emocional permite que o líder aja com equilíbrio, evite decisões reativas e conduza o time mesmo em momentos de tensão. Sem isso, a liderança se torna instável e desgastante”, explica. 3. Transparência e alinhamento como base do engajamento Equipes engajadas não nascem de discursos prontos, mas de líderes que compartilham contexto, decisões e objetivos. Para Nah Casoti, mercadóloga especializada em comportamento do consumidor, comunicar com transparência é envolver o time no processo de crescimento da empresa. “Uma habilidade indispensável para líderes em 2026 é comunicar com clareza, transparência e intenção. Quando o colaborador entende para onde a empresa está indo e qual é o seu papel, ele deixa de apenas executar tarefas e passa a se sentir parte do projeto”, explica.

4. Integração entre tecnologia, dados e gestão de pessoas A inteligência artificial já faz parte da rotina corporativa, mas seu uso exige maturidade e responsabilidade. O líder precisa entender a tecnologia sem perder o olhar humano. Para Douglas Andreas Valverde, farmacêutico e CEO da TechTrials, a grande competência da liderança será integrar tecnologia e pessoas de forma estratégica. “O executivo que se destaca é aquele que consegue recalibrar o sistema de gestão para um ambiente mais rápido e ambíguo, usando a IA para reduzir fricção e apoiar decisões, sem abrir mão da responsabilidade humana. A tecnologia acelera, mas o líder continua responsável pelo impacto”, afirma. 5. Escuta ativa e liderança colaborativa Ambientes colaborativos exigem líderes que saibam ouvir, flexibilizar e construir junto. A escuta ativa passa a ser uma ferramenta de gestão. Para Larissa Calheiros, sócia da agência de marketing de influência SIDE, a liderança baseada em empatia fortalece o compromisso do time.

“Liderar pessoas exige escuta ativa, flexibilidade e maturidade emocional. Quando o líder valoriza a colaboração e respeita diferentes pontos de vista, o ambiente se torna mais comprometido, produtivo e potente”, pontua. 6. Gestão da mente, foco e produtividade consciente A produtividade deixou de ser sobre fazer mais e passou a ser sobre fazer melhor. Líderes precisam reconhecer padrões mentais que sabotam decisões e execução. Zora Viana, psicóloga e fundadora da Faculdade FEX Educação, explica que muitos líderes travam não por falta de capacidade, mas por armadilhas mentais invisíveis. “Pessoas altamente capazes não estão paradas por falta de ideia, mas por padrões mentais que bloqueiam a ação. Liderar também é aprender a pensar com clareza, foco e consciência, para agir com mais equilíbrio e menos desgaste”, afirma.