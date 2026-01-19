Vitamina B12: 10 benefícios para a saúde / Crédito: EdiCase Saude

A cobalamina, conhecida popularmente como vitamina B12, é uma das substâncias mais complexas e essenciais para o funcionamento adequado do corpo humano. Ela é produzida por bactérias que vivem no solo orgânico e no intestino de animais. Como as plantas não precisam dessa vitamina para se desenvolver, elas não a absorvem. A deficiência de vitamina B12 ocorre em vegetarianos e não vegetarianos, diferentemente do que as pessoas costumam pensar. “O problema não está apenas na restrição dos alimentos de origem animal como carnes, ovos e leite. Muitas vezes, pode ser causada pelo uso de adubo químico no solo que mata as bactérias, alteração da nossa flora intestinal, uso indiscriminado de antibióticos”, explica o Dr. Rodrigo Neves, médico pós-graduado em endocrinologia.

Abaixo, confira 10 benefícios da vitamina B12 para a saúde!

1. Apoio à produção de glóbulos vermelhos Um dos principais benefícios da cobalamina é sua contribuição na produção de glóbulos vermelhos, fundamentais para o transporte de oxigênio no corpo. A deficiência dessa vitamina pode resultar na anemia megaloblástica, caracterizada por glóbulos vermelhos grandes e ineficazes. “A quantidade necessária [de vitamina B12] para manter bons níveis na corrente sanguínea pode variar de um indivíduo para outro, dependendo da capacidade de absorção de cada organismo (5 mcg a 20 mcg por dia)”, explica o Dr. Rodrigo Neves. A anemia megaloblástica pode manifestar sintomas como fadiga, palidez e falta de ar, afetando significativamente a qualidade de vida. 2. Manutenção da saúde neurológica A vitamina B12 é essencial para a formação da mielina, a substância que reveste e protege as fibras nervosas, facilitando a condução dos impulsos nervosos. Deficiências dessa vitamina podem resultar em sintomas neurológicos graves, incluindo formigamento, perda de coordenação e até demência.

Conforme dados do Tufts University Framingham Offspring Study, 40% das pessoas com idades entre 26 e 83 anos possuem níveis plasmáticos de vitamina B12 na faixa normal baixa, na qual os sintomas neurológicos podem se manifestar. Nesse cenário, manter níveis adequados é importante para a saúde do sistema nervoso. 3. Prevenção da degeneração macular No que diz respeito à saúde ocular, a vitamina B12 tem um papel significativo na prevenção da degeneração macular relacionada à idade (DMRI), uma das principais causas de perda de visão em idosos. A cobalamina auxilia na redução dos níveis de homocisteína, um aminoácido que, em concentrações elevadas, é capaz de aumentar o risco dessa condição ocular. Nesse contexto, a suplementação de B12, em conjunto com outras vitaminas do complexo B, pode diminuir significativamente o risco de desenvolver DMRI. 4. Melhora o humor e os sintomas de depressão A influência da cobalamina na produção de neurotransmissores, como a serotonina, é essencial para a regulação do humor. A deficiência dessa vitamina está associada a um risco maior de depressão e outros distúrbios do humor, incluindo irritabilidade e ansiedade.

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 300 milhões de pessoas no mundo sofrem com essa doença. Assim, manter níveis adequados de vitamina B12 se mostra fundamental para a saúde mental, ajudando a prevenir e tratar sintomas depressivos. 5. Apoio ao metabolismo energético O metabolismo de carboidratos, gorduras e proteínas depende da presença de vitamina B12, que transforma esses nutrientes em energia utilizável pelo corpo. A deficiência geralmente resulta em fadiga crônica e fraqueza muscular, pois o corpo não consegue metabolizar adequadamente os alimentos. A suplementação de B12, quando necessária, pode aumentar significativamente os níveis de energia e combater a sensação de cansaço persistente, melhorando a qualidade de vida. 6. Saúde cardiovascular A cobalamina tem um papel importante na redução dos níveis de homocisteína no sangue. Altos níveis desse aminoácido estão associados a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos e derrames.

Dados do Ministério da Saúde mostram que as doenças cardiovasculares ainda ocupam o topo das causas de morte no Brasil. Assim, a B12, juntamente a outras vitaminas do complexo B, pode ajudar a manter a saúde do coração e reduzir a possibilidade de eventos cardíacos adversos. 7. Suporte ao sistema imunológico Para a saúde do sistema imunológico, a vitamina B12 é indispensável. Afinal, esta participa da produção de glóbulos brancos, essenciais para a defesa do organismo contra infecções. A deficiência de B12 pode comprometer a resposta imunológica, aumentando a suscetibilidade a doenças. Assim, quando em níveis adequados, ela auxilia o sistema imunológico, ajudando o corpo a combater infecções de maneira mais eficaz. 8. Favorece a concentração A vitamina B12 tem uma função importante na saúde do cérebro e do sistema nervoso. Uma de suas funções é a síntese de neurotransmissores, substâncias que transmitem sinais entre os neurônios. Quando os seus níveis estão baixos, pode haver dificuldade de concentração, lapsos de memória e confusão mental.