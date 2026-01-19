Receitas com fubá: 6 opções práticas e saudáveis / Crédito: EdiCase Culinaria

O fubá, uma farinha de milho finamente moída, é um ingrediente tradicional na culinária brasileira. Conhecido por ser uma opção acessível, ele é versátil e pode ser utilizado como base para diversas receitas, incluindo as saudáveis. Além disso, o seu sabor característico adiciona um toque especial aos pratos, proporcionando opções deliciosas e equilibradas. Pensando nisso, separamos 6 receitas práticas e saudáveis com fubá para você incluir na dieta. Confira!

Polenta com cogumelo salteado Ingredientes 1 xícara de chá de fubá

4 xícaras de chá de caldo de legumes natural

2 colheres de sopa de azeite de oliva

200 g de cogumelo shitake fatiado

shitake fatiado 2 dentes de alho descascados e picados

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Salsinha picada para decorar Modo de preparo Em um recipiente, coloque o fubá e 1 xícara de chá de caldo de legumes. Misture e reserve. Em uma panela, coloque o restante do caldo de legumes e leve ao fogo médio até levantar fervura. Reduza o fogo, acrescente o fubá dissolvido e cozinhe por 15 minutos, mexendo sempre, até engrossar. Junte 1 colher de sopa de azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Desligue o fogo e disponha a polenta em um prato. Reserve.

Em uma frigideira, coloque o restante do azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Coloque o cogumelo e refogue até ficar macio. Desligue o fogo e disponha o cogumelo sobre a polenta. Finalize com a salsinha e sirva em seguida. Panqueca de fubá com espinafre Ingredientes 1/2 xícara de chá de fubá

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 ovo

1/2 xícara de chá de espinafre picado

1/2 xícara de chá de leite de aveia

Sal a gosto

Óleo de coco para untar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Após, com a ajuda de uma concha, disponha pequenas porções de massa sobre a panela e cozinhe até começar a formar bolhas. Vire para dourar o outro lado e repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida. Mingau de fubá e aveia Ingredientes 1 colher de sopa de aveia em flocos

1 colher de sopa de fubá

1 colher de sopa de leite em pó integral

250 ml de água

1 colher de sopa de mel

Canela em pó a gosto Modo de preparo Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto o mel e a canela, e mexa até obter uma consistência homogênea. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar levemente. Desligue o fogo, adicione o mel e mexa para incorporar. Transfira para um prato e sirva em seguida com a canela.