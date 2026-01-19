Receitas com fubá: 6 opções práticas e saudáveis

Receitas com fubá: 6 opções práticas e saudáveisVeja como usar esse ingrediente versátil para criar pratos doces e salgados deliciosos
O fubá, uma farinha de milho finamente moída, é um ingrediente tradicional na culinária brasileira. Conhecido por ser uma opção acessível, ele é versátil e pode ser utilizado como base para diversas receitas, incluindo as saudáveis. Além disso, o seu sabor característico adiciona um toque especial aos pratos, proporcionando opções deliciosas e equilibradas.
Pensando nisso, separamos 6 receitas práticas e saudáveis com fubá para você incluir na dieta. Confira!
Polenta com cogumelo salteado
Ingredientes
- 1 xícara de chá de fubá
- 4 xícaras de chá de caldo de legumes natural
- 2 colheres de sopa de azeite de oliva
- 200 g de cogumelo shitake fatiado
- 2 dentes de alho descascados e picados
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Salsinha picada para decorar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque o fubá e 1 xícara de chá de caldo de legumes. Misture e reserve. Em uma panela, coloque o restante do caldo de legumes e leve ao fogo médio até levantar fervura. Reduza o fogo, acrescente o fubá dissolvido e cozinhe por 15 minutos, mexendo sempre, até engrossar. Junte 1 colher de sopa de azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino e misture. Desligue o fogo e disponha a polenta em um prato. Reserve.
Em uma frigideira, coloque o restante do azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Coloque o cogumelo e refogue até ficar macio. Desligue o fogo e disponha o cogumelo sobre a polenta. Finalize com a salsinha e sirva em seguida.
Panqueca de fubá com espinafre
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de fubá
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 ovo
- 1/2 xícara de chá de espinafre picado
- 1/2 xícara de chá de leite de aveia
- Sal a gosto
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma massa homogênea. Unte uma frigideira com óleo de coco e leve ao fogo médio para aquecer. Após, com a ajuda de uma concha, disponha pequenas porções de massa sobre a panela e cozinhe até começar a formar bolhas. Vire para dourar o outro lado e repita o processo com toda a massa. Sirva em seguida.
Mingau de fubá e aveia
Ingredientes
- 1 colher de sopa de aveia em flocos
- 1 colher de sopa de fubá
- 1 colher de sopa de leite em pó integral
- 250 ml de água
- 1 colher de sopa de mel
- Canela em pó a gosto
Modo de preparo
Em uma panela, coloque todos os ingredientes, exceto o mel e a canela, e mexa até obter uma consistência homogênea. Leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar levemente. Desligue o fogo, adicione o mel e mexa para incorporar. Transfira para um prato e sirva em seguida com a canela.
Bolo de fubá integral
Ingredientes
- 1 xícara de chá de fubá
- 1 xícara de chá de farinha de trigo integral
- 3 ovos
- 1/2 xícara de chá de óleo de coco
- 1/2 xícara de chá de mel
- 1 xícara de chá de leite de aveia
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- Óleo de coco para untar
- Fubá para polvilhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ingredientes líquidos e misture. Adicione os ingredientes secos, exceto o fermento químico, e mexa até obter uma massa homogênea. Por último, coloque o fermento químico e misture para incorporar. Após, disponha a massa em uma forma com furo central untada com óleo de coco e polvilhada com fubá. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 minutos. Sirva em seguida.
Pão de fubá e linhaça
Ingredientes
- 1 xícara de chá de fubá
- 1 xícara de chá de farinha de aveia
- 2 colheres de sopa de linhaça
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de fermento químico em pó
- 1/2 xícara de chá de água morna
- Azeite de oliva para untar
- Farinha de aveia para enfarinhar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque todos os ingredientes e mexa até obter uma massa homogênea. Cubra com um pano e deixe descansar por 1 hora. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com azeite de oliva e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 200 °C por 25 minutos. Sirva em seguida.
Broa de fubá
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de farinha de aveia
- 1 xícara de chá de fubá
- 2 xícaras de chá de açúcar de coco
- 1 ovo
- 2 colheres de sopa de leite de amêndoas
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1/2 colher de sopa de fermento biológico
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em um recipiente, coloque os ingredientes secos e misture. Adicione o óleo de coco e mexa até obter uma farofa. Adicione o ovo e o leite de amêndoas e misture até obter uma massa lisa e homogênea. Após, com a ajuda de uma colher, pegue pequenas porções de massa e modele no formato de bolinhas. Disponha em uma assadeira untada com óleo de coco e leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Sirva em seguida.