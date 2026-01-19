Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Astrologia: como os 8 planetas agem no signo de Aquário

A posição de cada astro no momento do nascimento revela tendências ligadas à personalidade dos nativos
Nos estudos astrológicos, cada planeta presente no Mapa Astral influencia diferentes aspectos dos nossos potenciais e das características pessoais. Esses astros atuam como verdadeiros agentes de desenvolvimento, indicando como certas habilidades são estimuladas ao longo da vida e de que forma determinados comportamentos tendem a se manifestar.

A posição de cada planeta no momento do nascimento revela tendências ligadas à personalidade, às emoções, à comunicação, às relações e às ambições, contribuindo para uma compreensão mais profunda de como cada pessoa expressa seus talentos e enfrenta desafios de maneira única.

A seguir, as astrólogas Lucia Agostinho e Bárbara Christian explicam como os astros agem em Aquário. Confira!

1. Mercúrio

Esse é o planeta que representa a comunicação e a mente. O nativo de Aquário, ou quem tem Mercúrio no signo de Aquário, se porta de forma visionária e não convencional. Para se comunicar melhor, é importante ouvir as ideias dos outros.

2. Vênus

Esse é o planeta que representa o amor, o prazer, os valores morais e a materialidade. A liberdade e o intelecto reinam nesse posicionamento. Quem tem Vênus em Aquário é solidário e pensa no coletivo. Interessa-se por conversas profundas, maduras e altruístas. Não quer se sentir preso em um relacionamento e gosta de inovar. Pode ter interesse em relacionamentos abertos. Não costuma se prender a estereótipos de gênero e gosta de explorar a sexualidade.

3. Marte

Esse é o planeta que representa a força interior, as iniciativas e a coragem para agir. Independência e inovação ditam as regras. Tendência voltada à interação com grupos que possuem gostos, hábitos e ideologias afins. Gosta de se rebelar contra os padrões vigentes e de fazer as coisas de uma maneira melhor e diferente. A pessoa com esse posicionamento é muito criativa. Pode tanto trabalhar com causas humanitárias quanto em invenções científicas. No sexo, gosta de explorar as possibilidades. É dinâmica e versátil.

4. Júpiter

Esse é o planeta que representa a expansão, o otimismo, a fé, os estudos, a justiça e a ética. O ar de revolução paira sobre quem tem esse posicionamento. Apresenta expansão de ideologias, interage com diversas pessoas e sente atração pelo que é diferente. Pode trabalhar com tecnologias e ciências. Busca formas de se reinventar e tem como base a comunicação e a racionalidade. Preza a liberdade de expressão e de escolha. Envolve-se muito em atividades de filantropia e causas humanitárias.

5. Saturno

Esse é o planeta que representa a responsabilidade, a seriedade, o comprometimento, a perseverança, a paciência, a dedicação e o trabalho. A pessoa que possui Saturno nessa posição é dotada de muita concentração e pensamento racional. Tem a mente brilhante, é perspicaz, sensata, realista e organizada. Busca estrutura na vida, mas uma estrutura que não seja convencional, e sim no estilo aquariano “diferentão”. Tende a ter muitos amigos. Precisa desenvolver a intuição, a originalidade e a habilidade de interação.

6. Urano

Urano é o planeta que representa a liberdade, a independência e a rebeldia. A pessoa com esse posicionamento tende a ser questionadora e rebelde. Vai em busca de grupos que tenham ideologias em comum com as suas. Procura formas de melhorar a vida em sociedade. É ligada a tecnologias e a tudo que é novo e revolucionário.

7. Netuno

Netuno é o planeta que representa as emoções, as percepções, as ilusões e as desilusões. Pessoas com esse posicionamento são visionárias e humanitárias. Buscam tornar o mundo um lugar melhor para todos. Possuem inspiração para quebrar paradigmas, reestruturar ideologias e renovar a forma de ser e estar no mundo. A rebeldia é uma qualidade forte, assim como a imaginação.

8. Plutão

Esse é o planeta que representa as transformações profundas e o renascimento. Revolução de pensamento e ideologia libertária são características das pessoas com Plutão em Aquário. Além disso, se preocupam com o coletivo. Buscam harmonizar o pensamento e a comunicação sem que haja valorização do ego ou atitudes individualistas.

