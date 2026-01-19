7 dicas para adotar a maquiagem gótica no Carnaval / Crédito: EdiCase Beleza

O Carnaval brasileiro sempre foi palco para experimentações ousadas com beleza e fantasias elaboradas. Neste ano, a maquiagem gótica surge como tendência forte, unindo dramaticidade e sofisticação em propostas que vão muito além do óbvio. Para o maquiador paulista Guilherme Serpa, do Espaço Hi, em São Paulo, essa estética conversa diretamente com o espírito do Carnaval. “O gótico de hoje não é caricato. Ele é expressivo, sofisticado e permite que cada pessoa adapte o visual à própria identidade. No Carnaval, isso vira uma forma poderosa de se destacar”, afirma.

Quem ajuda a traduzir esse estilo dark repaginado em passo a passo é a influenciadora de beleza Keira Riff, conhecida por suas maquiagens conceituais e pelo uso de elementos góticos de forma moderna. Ela compartilha técnicas para arrasar com essa proposta nos blocos e festas. Confira!

1. Comece pela pele real e bem preparada A base da maquiagem gótica moderna é uma pele natural, sem excesso de brilho. “Eu gosto de hidratar bem, mas evito aquele glow intenso. A ideia é deixar a pele com vida, não com aparência oleosa”, explica Keira Riff. Guilherme Serpa reforça que bases de cobertura média funcionam melhor para longas horas de folia, garantindo conforto e resistência ao calor. 2. Use a base e o corretivo de forma estratégica Nada de camadas pesadas. A base deve uniformizar sem apagar a textura da pele. O corretivo entra apenas onde for necessário. “A maquiagem gótica não pede perfeição, ela pede presença”, diz Keira Riff. Segundo Guilherme Serpa, selar apenas a zona T com pó translúcido ajuda a manter o visual intacto sem pesar. 3. Aposte em contorno suave e blush difuso O contorno aparece de forma discreta, quase imperceptível, feito com produtos cremosos e bem esfumados. O blush ganha tons queimados, como terracota ou pêssego escuro. “Eu gosto de aplicar o blush de um jeito mais espalhado, quase atravessando o rosto, porque dá esse ar artístico”, conta Keira Riff. Para o maquiador Guilherme Serpa, esse acabamento cria profundidade sem tirar a leveza.

4. Traga personalidade com sardas artificiais As sardas se tornaram assinatura desse novo gótico. “Eu faço as sardas depois de selar a pele, carimbando de leve e espalhando com o dedo para não ficar marcado”, explica Keira Riff. Guilherme Serpa destaca que esse detalhe quebra a rigidez do visual dark e deixa a maquiagem mais atual e jovem, perfeita para o Carnaval. 5. Construa olhos intensos com esfumado e contraste Os olhos são o centro da maquiagem gótica. A dica é criar camadas. “Eu começo com uma base clara na pálpebra, depois trabalho o preto aos poucos, esfumando bem para não ficar pesado”, diz Keira Riff. Delineado borrado, lápis preto na linha d’água e esfumado inferior completam o olhar. Guilherme Serpa sugere finalizar com cílios volumosos para dar impacto mesmo à noite. 6. Mantenha as sobrancelhas naturais Nada de sobrancelhas muito marcadas. “Eu só preencho falhas e uso gel transparente. A sobrancelha natural equilibra o peso dos olhos”, explica Keira Riff. Para Guilherme Serpa, esse contraste é essencial para manter o visual sofisticado e evitar exageros.