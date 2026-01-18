Guia para a maquiagem que resiste à maratona de fim de ano / Crédito: EdiCase Beleza

O fim de ano chega com aquela tradicional maratona de festas: tem confraternização do trabalho, encontro com amigos, amigo secreto, happy hour e os eventos que aparecem de última hora. E, no meio dessa agenda cheia, a maquiagem precisa acompanhar o ritmo. Para ajudar nessa missão, conversamos com Chloé Gaya, maquiadora e diretora artística da rede de salões Jacques Janine. “Eu adoro essa temporada, porque as pessoas querem celebrar, se produzir e brincar com a maquiagem. É quando todo mundo se permite ousar mais, explorar o brilho, as cores e a criatividade”, afirma. E, para que cada produção atravesse a noite intacta, Chloé Gaya compartilha dicas que vão da preparação da pele às escolhas e técnicas que fazem diferença no resultado.

1. Comece pela pele: uma boa preparação garante metade do resultado Antes de pensar na sombra ou no batom, é essencial preparar bem a pele, especialmente nesta época de uso intenso de maquiagem e muito calor. Segundo Chloé Gaya, “uma pele limpa, hidratada e com os produtos adequados de skincare cria a base perfeita para uma maquiagem mais duradoura. No fim do ano, com a chegada do verão e das celebrações, a rotina de cuidados precisa ser ainda mais rigorosa”.

A profissional reforça que pular a etapa de limpeza e hidratação deixa a pele mais áspera, diminuindo a fixação dos cosméticos. O passo a passo recomendado é simples: comece limpando o rosto, aplique um sérum renovador, em seguida um hidratante leve e finalize com um primer adequado ao seu tipo de pele. Isso ajuda a controlar a oleosidade, suaviza a textura e evita que a maquiagem fique craquelada ao longo da festa. Sugestões de produtos: Essência Wati for Skin Tea Tree Soothing Essence Microshot 100 e Primer Grip Alta Aderência Retoque Nunca Mais Ruby Kisses. 2. Aposte em bases de longa duração e acabamentos resistentes ao calor Com festas acontecendo em ambientes internos e externos, investir em uma base com tecnologia de longa duração faz toda a diferença. “Prefira fórmulas resistentes ao suor, à umidade e ao atrito, que são perfeitas para quem vai emendar o trabalho direto no evento”, aconselha Chloé Gaya.

Use uma esponja úmida ou um pincel tipo kabuki para aplicar a base e alcançar um acabamento mais natural e uniforme. A esponja é ótima para dar leveza e “assentar” o produto com batidinhas, enquanto o kabuki espalha facilmente e constrói camadas sem marcar. Vale testar os dois e escolher o que funciona melhor para o seu tipo de pele e para o efeito desejado. Sugestões de produtos: Base Líquida BT Skin Bruna Tavares, Esponja de Maquiagem Ecológica CocoEsponja Klass Vough. 3. Olhos à prova de festas Sombras cremosas de longa duração, máscaras resistentes à água e lápis de olhos à prova de borrões são aliados indispensáveis nas confraternizações. “Para quem prefere brilho, optar por iluminadores cremosos ou sombras cintilantes de boa fixação ajuda a manter o glamour até o fim”, afirma Chloé Gaya. A maquiadora aconselha utilizar um bom pincel, em movimentos leves de vai e vem, para suavizar transições e criar profundidade no olhar.

Sugestões de produtos: Paleta de Sombras Choco Fun Fenzza e Máscara de Cílios Magic Size à Prova D’Água Ruby Kisses. 4. Blush, bronzer e iluminador com maior durabilidade Para evitar que o rubor desapareça logo nas primeiras horas, vale aplicar o blush em camadas: primeiro uma versão cremosa e, por cima, uma versão em pó. “O mesmo vale para o bronzer e o iluminador, para criar aquele glow sofisticado que dura a noite toda”, explica. Sugestões de produtos: Bolush Blush Cremoso Multifuncional Pudim Beauty, Marmalade Iluminador em Gel BM Beauty e BT Cushion Glow Bruna Tavares.

5. Lábios que resistem aos brindes Eventos de fim de ano envolvem petiscos, drinks e conversas intermináveis — e o batom precisa acompanhar tudo isso. Para aumentar a durabilidade, comece com um lip balm para hidratar, aplique lápis labial e finalize com batom matte de longa duração. “Se quiser brilho, basta adicionar um gloss apenas no centro dos lábios”, ensina Chloé Gaya. Sugestões de produtos: Contorno Labial Retrátil Choco Fun Fenzza e Purpurigloss Gloss Glitter Pudim Beauty. 6. O segredo para a maquiagem não derreter A última etapa não pode ser ignorada: finalizar com um spray fixador. “Essa bruma cria uma película leve que ajuda a maquiagem a resistir ao calor, às horas de festa e até ao contato com máscaras de cabelo e roupas”, pontua.