Picolés caseiros: 9 receitas com frutas para se refrescar no verão / Crédito: EdiCase Culinaria

Os picolés são excelentes para se refrescar durante o verão. Simples e fáceis de fazer, são alternativas ideais para quem deseja consumir um delicioso doce gelado sem sair da dieta, já que eles podem ser preparados com diferentes tipos de frutas. Além disso, são uma maneira prática de incluir mais nutrientes na alimentação, proporcionando vitaminas e minerais essenciais de forma saborosa. A seguir, confira 9 receitas de picolés de frutas saudáveis para você incluir na dieta!

Picolé de morango Ingredientes 1 kg de morango picado

picado 340 g de iogurte natural desnatado

Xilitol a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque os morangos, o iogurte desnatado e o adoçante e bata até obter uma consistência homogênea. Após, despeje em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador, coloque os palitos e leve novamente para gelar por mais 2 horas. Sirva em seguida.

Picolé de melancia Ingredientes 8 xícaras de chá de melancia picada e sem sementes

picada e sem sementes 1/2 xícara de chá de suco de limão Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata por 5 minutos. Após, despeje a mistura em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador, coloque os palitos e leve novamente para gelar até que os picolés endureçam completamente. Sirva em seguida. Picolé de jabuticaba, banana e morango Ingredientes 2 xícaras de chá de polpa de jabuticaba (sem caroço)

1 banana descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas 1 xícara de chá de leite desnatado

3 morangos picados Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a polpa da jabuticaba e o leite e bata até ficar homogêneo. Adicione a banana e os morangos e bata novamente até obter uma consistência homogênea. Após, despeje a mistura em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador, adicione os palitos e leve para gelar por mais 40 minutos. Sirva em seguida. Picolé de kiwi Ingredientes 3 kiwis descascados e picados

descascados e picados Adoçante e água de coco a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque os kiwis e a água de coco. Bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o adoçante e bata novamente para misturar. Despeje a mistura em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador, coloque os palitos e leve para gelar novamente. Sirva em seguida.

Picolé de manga Ingredientes 2 mangas picadas

picadas 200 ml de água Modo de preparo Em um liquidificador, coloque as mangas e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Despeje a mistura em formas para picolé e leve ao congelador por 20 minutos. Retire do congelador, adicione os palitos e leve para gelar por mais 40 minutos. Sirva em seguida. Picolé de acerola Ingredientes 2 xícaras de chá de acerola

1/2 xícara de chá de água

Suco de 1/2 limão

Mel a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a acerola e a água e bata até obter uma consistência homogênea. Coe para retirar as sementes e disponha novamente no liquidificador. Adicione o suco de limão e o mel e bata para incorporar. Após, despeje a mistura em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador, coloque os palitos e leve para gelar novamente. Sirva em seguida. Picolé de limão e laranja Ingredientes Suco de 1 limão-siciliano

Suco de 1/2 limão-taiti

Suco de 2 laranjas

1 1/2 xícara de chá de água

1 ramo de hortelã picado

3 colheres de sopa de xilitol Modo de preparo Em um recipiente com tampa, coloque todos os ingredientes e misture. Tampe e deixe descansar por 10 minutos. Após, despeje o suco em formas para picolé e leve ao congelador por 30 minutos. Retire do congelador e coloque os palitos. Leve para gelar por 4 horas. Sirva em seguida.