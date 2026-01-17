Faxina de Ano-Novo: 5 dicas para usar o Feng Shui e atrair boas energias / Crédito: EdiCase Decoracao

Preparar o lar para um novo ciclo é um gesto que atravessa gerações e culturas, ganhando força especialmente no fim do ano. Durante a faxina de Ano-Novo, muitas pessoas buscam transformar ambientes, aliviar excessos acumulados e criar sensações de acolhimento que favoreçam um recomeço mais equilibrado. Quando esse ritual dialoga com o Feng Shui, o processo ganha ainda mais profundidade. “As pessoas buscam não apenas arrumar o ambiente, mas também ressignificar sua relação com o lar e liberar espaço para receber o novo”, afirmam as arquitetas Belisa Mitsuse e Estefânia Gamez, especialistas em Feng Shui e sócias do BTliê Arquitetura. De acordo com a técnica milenar chinesa, essa arrumação caprichada ajuda a criar ambientes equilibrados e acolhedores, permitindo que cada cômodo reflita a energia que queremos atrair para o próximo ano.

Tal visão amplia o ato de limpar, organizar e desapegar, transformando essas tarefas em ferramentas de renovação interior. Além de ser uma prática essencial do Feng Shui, as arquitetas afirmam que esse ritual de fim de ano ajuda a remover a energia estagnada e permite que novos ciclos fluam com mais leveza e clareza. A seguir, veja 5 dicas para a faxina de Ano-Novo e para iniciar bem 2026!

1. Pratique o desapego Antes de iniciar a faxina energética, é importante rever o que realmente faz sentido permanecer no lar e abrir espaço para as renovações que o novo ano pode trazer. “Um dos princípios do Feng Shui é que itens quebrados ou sem uso prendem a energia do passado. Então, nada de ficar guardando itens que não servem mais!”, explica Belisa Mitsuse. E a orientação vale para roupas, calçados, utensílios de cozinha, eletrônicos, eletrodomésticos e demais objetos. A arquiteta orienta a separar o que pode ser consertado ou doado e descartar o que não tem mais serventia. “E, claro, você só vai doar aquilo que ainda está em ótimo estado de conservação e funcionando, mas que não faz mais sentido para você”, sinaliza. 2. Cada coisa em seu lugar Depois de liberar o que já não tem utilidade, é hora de estruturar o espaço de forma funcional para que a energia circule com mais fluidez no ambiente. “Agora que você só tem em casa aquilo que está em uso, em bom estado e funcionando, é hora de colocar cada coisa em seu lugar e se livrar da bagunça”, orienta Estefânia Gamez.

Nesse momento, a especialista indica levar a organização a sério, setorizando os objetos de acordo com o uso e evitando as tradicionais “gavetas da bagunça”. “Essa é a oportunidade de fazer mais um pente fino nos objetos. O que ficou sem lugar ainda merece ficar na sua casa? Se a resposta for não, desapegue”, declara. 3. Hora da faxina! Após desapegar e organizar, chegou a hora da faxina. “Mas não é qualquer limpeza. É aquele ‘faxinão’ minucioso e caprichado, permitindo que todos os cantos da casa fiquem livres do acúmulo de poeira e sujeira que podem bloquear o fluxo de energia”, orienta Belisa Mitsuse. A especialista em Feng Shui explica que essa limpeza deve ser feita com calma e atenção, passando por todos os cantos da casa, arrastando os móveis e eletrodomésticos, limpando gavetas, guarda-roupas e armários, para garantir que as energias estejam livres para circular.

4. Limpeza energética Depois de colocar a casa em ordem, é hora de cuidar das energias mais sutis. As especialistas recomendam fazer uma defumação com sálvia ou outra erva de sua preferência, permitindo que a fumaça percorra os cômodos e auxilie na purificação do ambiente. Esse ritual ajuda a dissipar possíveis cargas negativas e restabelece a leveza e o bem-estar do espaço. “Nesse momento, você pode aproveitar para agradecer tudo de bom que aconteceu em 2025 e ir pensando em tudo o que gostaria de conquistar no ano novo”, orienta Estefânia Gamez. 5. Programe o seu 2026 com intenção No Feng Shui, a intenção é tão importante quanto a ação. Após a limpeza e a organização, dedique um tempo para refletir sobre o novo ciclo. Escreva seus objetivos e visualize seus planos: “Você pode criar um quadro dos sonhos, com recortes ou online. Coloque afirmações positivas e comece a se imaginar vivendo todas as suas conquistas. Deixe esse quadro numa área de fácil visualização e que possa te inspirar ao longo do novo ano”, ensina Belisa Mitsuse.