Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Xepa do BBB 26: 7 receitas fáceis com fígado, rabada e moela

Xepa do BBB 26: 7 receitas fáceis com fígado, rabada e moela

Veja como é possível preparar pratos saborosos com os ingredientes do programa
Autor Redação EdiCase
Autor
Redação EdiCase Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Na xepa do BBB 26, os participantes têm acesso a uma variedade menor de alimentos. No cardápio, além de itens básicos como arroz e feijão, há ingredientes como fígado, rabada e moela. Com esses tipos de carnes, é possível preparar pratos deliciosos: basta utilizar a criatividade e os temperos certos.

A seguir, confira 7 receitas fáceis para você reproduzir em casa com os ingredientes da xepa!

Fígado acebolado

Ingredientes

  • 500 g de fígado cortado em cubos
  • 1 cebola descascada e fatiada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • Sal, pimenta-do-reino moída e azeite de oliva a gosto
  • Coentro picado para finalizar

Modo de preparo

Em um recipiente, tempere o fígado com sal, pimenta-do-reino e alho. Cubra e leve à geladeira por 15 minutos. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Retire a carne da geladeira, disponha sobre a panela e refogue até dourar. Acrescente a cebola e doure. Desligue o fogo e finalize com o coentro. Sirva em seguida.

Arroz de rabada

Ingredientes

  • 1 kg de rabada
  • 5 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 xícaras de chá de vinho tinto
  • 1 xícara de chá de molho de soja
  • 2 xícaras de chá de arroz
  • 1 pimenta-dedo-de-moça sem sementes e picada
  • Sal, pimenta-do-reino moída, azeite de oliva, coentro e salsinha picada a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a rabada e tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Disponha a carne e frite até dourar. Adicione o alho e a pimenta-dedo-moça e refogue por 5 minutos. Junte o vinho tinto e cozinhe por 10 minutos.

Desligue o fogo e transfira a mistura para uma panela de pressão. Acrescente o molho de soja e complete com água até cobrir a carne. Tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 50 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo, retire a carne da panela e desfie. Transfira o caldo da carne para outra panela, coloque o arroz e tempere com sal. Leve ao fogo médio para cozinhar até ficar macio. Junte a rabada e misture bem. Desligue o fogo e finalize com o coentro e a salsinha. Sirva em seguida.

Escondidinho de rabada

Ingredientes

  • 1 kg de rabada cortada em pedaços
  • 2 colheres de sopa de óleo
  • 1 cebola descascada e picada
  • 3 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 800 g de mandioca descascada e cortada em cubos
  • 2 colheres de sopa de manteiga
  • 1/2 xícara de chá de leite
  • Sal, pimenta-do-reino moída, cheiro-verde picado e queijo parmesão ralado a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a rabada e doure. Acrescente a cebola e o alho e refogue até ficarem macios. Junte os tomates, o sal e a pimenta-do-reino. Cubra com água e tampe a panela. Leve ao fogo médio para cozinhar por 50 minutos após pegar pressão. Retire a rabada da panela, descarte os ossos e desfie. Volte a carne desfiada para a panela com um pouco do caldo do cozimento e cozinhe por mais 5 minutos. Desligue o fogo e finalize com cheiro-verde.

Em outra panela, coloque a mandioca e cubra com água. Adicione sal e leve ao fogo médio até ficar macia. Desligue o fogo, escorra a água e amasse. Acrescente a manteiga e o leite e mexa até formar um purê cremoso. Em um refratário, faça uma camada com a rabada desfiada, cubra com o purê e finalize com queijo parmesão ralado. Leve ao forno preaquecido a 200°C até dourar levemente por cima. Sirva em seguida.

Estrogonofe de fígado

Ingredientes

  • 500 g de fígado de boi
  • 200 g decreme de leite
  • 1/2 xícara de chá de molho de tomate
  • 1 colher de sopa de ketchup
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 1 cebola descascada e picada
  • Sal e azeite de oliva a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o fígado de boi e tempere com sal. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite de oliva e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola e o alho e refogue até dourar. Acrescente o fígado e doure. Junte o creme de leite, o molho de tomate e o ketchup e misture. Acerte o sal e cozinhe até o molho engrossar. Sirva em seguida.

Moela de frango com batata

Ingredientes

  • 1 kg de moela
  • 250 g de molho de tomate
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 dentes de alho descascados e amassados
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 4 batatas descascadas e cortadas em cubos
  • 2 colheres de sopa de molho inglês
  • Óleo, sal, pimenta-do-reino moída e vinagre de maçã a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque a moela e cubra com água. Adicione sal e vinagre de maçã e deixe descansar. Em uma panela de pressão, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Acrescente a cebola e o alho e doure. Escorra a água da moela, disponha na panela e refogue por 5 minutos. Cubra com água, tampe a panela e cozinhe por 20 minutos após pegar pressão.

Desligue o fogo, espere a pressão sair, abra a panela e junte o molho de tomate, os tomates, as batatas e o molho inglês. Tampe e leve novamente ao fogo médio para cozinhar até a batata ficar macia. Desligue o fogo e sirva em seguida.

Moela empanada

Ingredientes

  • 200 g de moela de frango
  • 4 xícaras de chá de água
  • 1 folha de louro
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo
  • 2 ovos batidos
  • 1 xícara de chá de farinha de rosca
  • 1 l de óleo
  • Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a moela e cubra com água. Adicione o sal e a folha de louro e leve ao fogo médio para cozinhar por 40 minutos. Desligue o fogo, escorra a água e espere a carne esfriar. Passe a moela na farinha de trigo, nos ovos e, por último, na farinha de rosca. Repita o processo com toda a carne e reserve. Em uma panela, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a moela e frite até dourar. Sirva em seguida.

Moela ao vinagrete

Ingredientes

  • 1 kg de moela de frango limpa
  • 1 cebola descascada e picada
  • 2 tomates sem sementes e picados
  • 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado
  • 3 colheres de sopa de suco de limão
  • 3 colheres de sopa de azeite de oliva
  • Sal, pimenta-do-reino moída e cheiro-verde picado a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Em uma panela de pressão, coloque a moela, cubra com água e tempere com sal. Tampe a panela e leve ao fogo médio para cozinhar por 35 minutos após pegar pressão. Desligue o fogo e espere a pressão sair. Escorra a água e corte a moela em pedaços médios. Transfira para um recipiente e misture com a cebola, o tomate e o pimentão. Acrescente o suco de limão, o azeite de oliva, o sal e a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Finalize com cheiro-verde e sirva em seguida.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

edicase

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar