Numerologia do nome: de Aline Riscado a Aline Campos e o impacto na vida / Crédito: EdiCase Astrologia

A mudança de nome da atriz Aline Campos — participante do BBB 26 —, antes conhecida como Aline Riscado, reacendeu um tema que sempre desperta curiosidade: a numerologia do nome. Assim como ela, outros famosos já alteraram seus nomes artísticos buscando alinhar carreira, propósito e vibração energética. De acordo com Juliana Viveiros, oraculista do Astrolink, comunidade astrológica, a numerologia do nome parte de um princípio simples: tudo é vibração. Letras geram números, números geram frequências, e essas frequências revelam potenciais, talentos e desafios. Ao analisar o nome completo de nascimento, é possível identificar o Número de Expressão, um dos pilares do mapa numerológico pessoal.

O que é a numerologia do nome? Juliana Viveiros explica que os números ligados ao nosso nome completo de batismo falam da nossa “caixa de ferramentas”. Eles mostram habilidades naturais, desejos profundos e potencialidades que trazemos para enfrentar os desafios da vida. “A numerologia do nome influencia diretamente traços de personalidade, forma de pensar e agir no mundo. Por isso, quando alguém entra em contato com seu mapa numerológico pessoal, é comum a sensação de reconhecimento: não se trata de coincidência, mas de leitura vibracional”, diz. A maneira como pensamos, sentimos e nos expressamos tem uma frequência, e essa frequência “tem nome”. Ou melhor: tem número. Ele traduz a essência do ser, o sistema de crenças e a forma como percebemos a vida, revelando tendências, aprendizados e caminhos possíveis. Importante lembrar: nenhum número age sozinho. A personalidade é resultado do conjunto do mapa numerológico. É essa visão integral que permite compreender o que precisa ser desenvolvido, transformado ou reconhecido.

Números são neutros, o livre-arbítrio é seu Os números não são bons nem ruins. Eles apenas carregam características que podem se manifestar de forma construtiva ou densa, dependendo das escolhas de cada pessoa. Por isso, o autoconhecimento é essencial: só conseguimos mudar aquilo que reconhecemos. A numerologia não determina destinos, ela orienta. O livre-arbítrio sempre prevalece. Como calcular o número de expressão? O número de expressão é calculado a partir do nome completo de nascimento, exatamente como consta na certidão, sem abreviações ou alterações. Mesmo que você mude de nome ao longo da vida, como no caso de artistas que adotam nomes artísticos, a vibração original permanece ativa. Alterações posteriores podem atuar como reforços simbólicos, mas não substituem a frequência de origem. Passo a passo:

Escreva seu nome completo de nascimento; Substitua cada letra pelo número correspondente da Tabela Pitagórica; Some todos os números; Reduza o resultado até chegar a um número de 1 a 9; Exceção: números mestres 11 e 22 não são reduzidos. Esse número revela talentos, habilidades e a forma como você se expressa no mundo. O significado dos Números de Expressão Número 1: O Líder Veio para liderar, iniciar e abrir caminhos. Potenciais: pioneirismo, independência, criatividade.

Desafios: egoísmo, autoritarismo, rigidez. Número 2: O Parceiro Veio para cooperar, pacificar e harmonizar. Potenciais: diplomacia, sensibilidade, trabalho em equipe.