Horóscopo semanal: previsões dos signos de 19 a 25 de janeiro de 2026 / Crédito: EdiCase Astrologia

Nesta semana, o Sol entrará em Aquário e fará conjunção com Mercúrio, Vênus, Marte e Plutão. Esses movimentos trazem vitalidade, consciência aguçada e reforçam a necessidade de renovação e autonomia. Será um período favorável para liderar mudanças coletivas ou impulsionar projetos inovadores. No entanto, será importante ter cautela para não exagerar no autoritarismo. Mercúrio em Aquário estará em conjunção com o Sol, Marte, Vênus e Plutão, sinalizando uma mente ativa e capaz de articular ideias revolucionárias com agilidade. Além disso, as influências astrológicas darão à comunicação um tom estratégico e persuasivo, tornando o período ideal para negociar contratos complexos ou resolver impasses com objetividade.

Por sua vez, Vênus em Aquário fará conjunção com o Astro-Rei, Marte, Mercúrio e Plutão, sugerindo mudanças significativas nas relações e nos valores pessoais. Nesse cenário, o desejo de liberdade e autenticidade se tornará prioridade. Ademais, o magnetismo pessoal será capaz de atrair conexões poderosas e parcerias transformadoras. Por fim, Marte em Aquário estará em conjunção com o Sol, Vênus e Plutão. As ações serão voltadas para quebrar barreiras e promover progresso, tanto social quanto individual. Essa configuração trará disposição para lutar pelo que se acredita, agindo com precisão e estratégia. Lembre-se que cada pessoa vai sentir essas energias de acordo com a forma como elas interagem com o Mapa Astral de cada indivíduo. Áries Você sentirá a necessidade de renovar os círculos sociais e lutar por causas que tragam um impacto real ao futuro. Como a comunicação estará em alta, as suas ideias atrairão aliados influentes, acelerando projetos coletivos que estavam estagnados.

Além disso, a sua presença magnética facilitará a resolução de conflitos antigos. Em resumo, será um bom momento para assumir a liderança nos grupos e transformar a sua posição em meio ao coletivo. No processo, mantenha o foco nos planos de longo prazo. No setor afetivo, haverá a busca por relações baseadas na liberdade e na afinidade intelectual. Touro Você receberá um chamado para assumir o protagonismo de sua trajetória profissional. Nesse cenário, a capacidade de articular ideias inovadoras estará em alta, facilitando negociações estratégicas e atraindo o reconhecimento de pessoas influentes. Ademais, será possível que a sua presença marcante abra novas portas para o sucesso. Por outro lado, o momento pedirá coragem para realizar ajustes estruturais, transformando antigos métodos de trabalho em conquistas concretas e duradouras. De modo geral, procure agir com determinação e clareza para estabelecer as bases de um futuro sólido, no qual a sua competência e brilho pessoal sejam plenamente valorizados.

Gêmeos Você desejará expandir os horizontes intelectuais e buscar conhecimentos que transformem profundamente a sua visão de mundo. Como a sua mente estará mais ativa, haverá facilidade para aprender questões complexas, favorecendo assim viagens longas ou conexões com culturas estrangeiras. Também será um bom momento para defender as suas convicções com entusiasmo, pois a capacidade de argumentação atrairá pessoas que compartilham ideais éticos e filosóficos em sintonia com os seus. No campo pessoal, você buscará experiências transformadoras e valorizará a liberdade. Logo, mantenha a mente aberta para novas perspectivas. Câncer Nesta semana, você sentirá a necessidade de mergulhar em suas emoções e realizar uma transformação radical na forma como lida com os recursos compartilhados. No processo, a sua percepção de mundo poderá estar aguçada, permitindo que identifique segredos ou padrões comportamentais que precisam ser encerrados.

Também será um momento decisivo para negociar acordos financeiros ou investimentos de forma estratégica, utilizando a boa intuição para identificar oportunidades. No campo afetivo, você buscará conexões mais autênticas, optando por diálogos intensos que fortaleçam os vínculos e a confiança mútua. Leão Você buscará redefinir os relacionamentos e as parcerias, visando conexões verdadeiras e equilibradas. Nesse contexto, a comunicação com pessoas próximas tenderá a ser direta, o que permitirá a formação de acordos claros e inovadores. Será um período propício para resolver conflitos antigos por meio do diálogo sincero, assim como para transformar a dinâmica da convivência a fim de que haja mais liberdade e respeito. Nas relações afetivas, em específico, situações marcantes possivelmente desafiarão a sua visão de mundo e estimularão mudanças profundas na forma como se relaciona. Procure agir com diplomacia para fortalecer os laços.