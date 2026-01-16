Atividade física em família: 5 dicas para fortalecer vínculos e sair do sedentarismo / Crédito: EdiCase Saude

Transformar o exercício em um momento de conexão é uma das formas mais eficazes de cuidar da saúde enquanto fortalece os relacionamentos. A atividade física em família vai muito além dos benefícios individuais para o corpo, tornando-se uma oportunidade valiosa para criar memórias afetivas e cultivar hábitos saudáveis que podem durar toda a vida. Quando pais, filhos e demais membros da família se exercitam juntos, estabelecem uma rotina de cumplicidade que impacta positivamente tanto o bem-estar físico quanto emocional de todos os envolvidos.

“Além de melhorar o condicionamento e a saúde cardiovascular, a prática conjunta reduz o estresse, melhora o humor, fortalece os laços familiares, cria momentos de convivência e diálogo”, explica o coordenador do curso de Educação Física do Centro Universitário Integrado de Campo Mourão (PR), Geovani Rodrigues da Silva. Pensando nisso, o profissional lista cinco dicas práticas para você começar a incorporar a atividade física em família na sua rotina e aproveitar todos esses benefícios. Confira! 1) Escolha atividades físicas que incluam todas as idades O primeiro passo é optar por exercícios que possam ser adaptados às diferentes faixas etárias da família. Caminhadas, passeios de bicicleta, jogos recreativos, danças e brincadeiras ao ar livre costumam funcionar bem, justamente por permitirem ajustes de intensidade. Para crianças pequenas, o ideal é priorizar atividades lúdicas, em forma de brincadeira. Já adolescentes tendem a se engajar mais em desafios, esportes ou circuitos. Quando há idosos, exercícios de baixo impacto, como caminhadas e alongamentos, são os mais indicados.

2) Transforme o exercício em um momento divertido Para manter todos motivados, especialmente crianças e adolescentes, a atividade física não deve ser encarada como obrigação. Variar as práticas, criar desafios simples e propor metas coletivas ajudam a aumentar o engajamento. Quando o exercício vira brincadeira ou competição saudável, a adesão é muito maior. Permitir que cada membro da família participe das escolhas também contribui para o sentimento de pertencimento e compromisso. 3) Comece devagar e respeite os limites individuais Outro cuidado essencial é respeitar as particularidades de cada pessoa. Iniciar de forma progressiva, evitar exageros e observar sinais de cansaço excessivo, dor ou desconforto são atitudes fundamentais para prevenir lesões.

Alongamento, hidratação e o uso de roupas e calçados adequados também fazem parte da prática segura. Pessoas sedentárias, idosos ou pessoas que possuem doenças crônicas devem buscar orientação profissional antes de iniciar atividades físicas. 4) Adapte a atividade física à rotina da família Falta de tempo não precisa ser sinônimo de sedentarismo. Sessões de 20 a 30 minutos já são suficientes para gerar benefícios à saúde, pois o mais importante é a regularidade e o compromisso coletivo, e não necessariamente a duração do exercício. 5) Use a casa e os espaços públicos a seu favor Não é preciso investir em equipamentos ou academias para se movimentar. Praças, parques, ruas tranquilas e até a sala de casa podem se transformar em ambientes para a prática.