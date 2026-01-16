7 pisos para renovar a área externa que unem estilo e funcionalidade / Crédito: EdiCase Decoracao

Escolher o piso certo faz toda a diferença na renovação da área externa. Isso porque com a opção adequada, jardins, varandas e áreas de lazer podem se tornar ambientes elegantes, acolhedores e convidativos para momentos em família e com amigos. No entanto, além da estética, segundo as arquitetas Danielle Dantas e Paula Passos, à frente do escritório Dantas & Passos Arquitetura, também é importante considerar aspectos como durabilidade, manutenção e funcionalidade.

“Como ficam mais expostas, as áreas externas precisam aguentar sol, chuva e variações de temperatura. Além disso, é fundamental oferecer segurança e bem-estar ao caminhar, principalmente em bordas de piscina e jardins”, explicam. A seguir, as profissionais destacam 7 opções que, para elas, agregam mais estética e funcionalidade ao projeto. Confira: 1. Porcelanatos antiderrapantes Entre as opções mais versáteis do mercado, os porcelanatos antiderrapantes são destaques por combinarem estética refinada e alta resistência. “São ideais para áreas molhadas, como em torno de piscinas, porque reduzem consideravelmente o risco de escorregões e quedas”, explica Paula Passos. Com baixa absorção de água e praticamente impermeáveis, eles resistem bem às manchas e às condições climáticas. Além disso, são fáceis de limpar, demandando apenas água e sabão neutro. Para áreas de tráfego intenso, as arquitetas lembram que é importante observar a classificação PEI (Porcelain Enamel Institute), que indica a resistência ao desgaste do esmalte que cobre o piso, sendo o PEI 5 o mais indicado.

A ampla gama de cores, texturas e estampas permite ainda criar visuais que remetem à madeira, ao mármore ou ao cimento, adaptando-se a diferentes estilos de projeto. 2. Cimentícios e de concreto Resistentes, duráveis e visualmente neutros, os pisos cimentícios e de concreto são ótimas escolhas para quem busca um estilo urbano. “Eles se destacam pela versatilidade, podendo ser moldados em diferentes tamanhos e texturas, e podem até ser pigmentados ou pintados, o que amplia suas possibilidades estéticas”, aponta Danielle Dantas. Outra vantagem são as de versões atérmicas, quando o piso não absorve tanto calor, sendo agradável para caminhar descalço. Além disso, sua superfície antiderrapante garante segurança mesmo em áreas molhadas.

3. Decks de madeira Os decks continuam sendo um clássico quando a intenção é trazer sofisticação e calor visual para o espaço. Para garantir longevidade, é fundamental optar por madeiras tratadas e resistentes à umidade, como ipê ou cumaru, e manter manutenções periódicas. “A madeira tem esse poder de criar uma sensação acolhedora e orgânica, integrando-se bem com a paisagem externa. E, com o cuidado certo, o deck se mantém bonito por muitos anos e valoriza o projeto”, afirma Paula Passos. 4. Cerâmicas rústicas Para quem busca uma alternativa mais acessível, as cerâmicas rústicas se destacam pelo visual acolhedor e preço popular. Produzidas a partir do barro cozido, elas têm aparência artesanal e resistem bem às variações climáticas. “São práticas de limpar, exigem apenas atenção na paginação e o uso de juntas de dilatação para evitar trincas”, explicam as arquitetas.

Disponíveis em diversas cores e acabamentos, podem ser aplicadas em quintais, varandas e caminhos, mantendo a estética natural e simples, típica de casas de campo. 5. Pisos drenantes Cada vez mais presentes em projetos contemporâneos, os pisos drenantes se destacam pela permeabilidade. “Eles permitem que a água da chuva infiltre no solo, contribuindo para evitar alagamentos e ajudando na drenagem urbana”, comenta Paula Passos. Compostos por pedras e cimento, são resistentes, antiderrapantes e atérmicos, sendo ideais para áreas com pets, jardins e bordas de piscina. Além de ecológicos, demandam baixa manutenção e estão disponíveis em diferentes cores e texturas, possibilitando composições criativas nos projetos paisagísticos.