3 sobremesas refrescantes para o verão / Crédito: EdiCase Culinaria

Quando o termômetro dispara, a vontade de encerrar as refeições com algo gelado e saboroso se torna irresistível. Nesse cenário, sobremesas refrescantes não apenas satisfazem o desejo por doce, mas também ajudam a amenizar aquela sensação de calor excessivo, transformando qualquer momento em celebração. Por isso, a seguir, reunimos três opções deliciosas e práticas para você refrescar seu cardápio no verão. Confira!

Gelado de manga Ingredientes 2 xícaras de chá de manga madura cortada em cubos

madura cortada em cubos 1 xícara de chá de leite integral

1 xícara de chá de creme de leite

1/2 xícara de chá de açúcar

5 g de gelatina incolor sem sabor

2 colheres de sopa de água para hidratar a gelatina

Cubos de manga para finalizar Modo de preparo Coloque a gelatina incolor em um recipiente pequeno, adicione a água e deixe hidratar por cerca de 5 minutos, até absorver todo o líquido. Leve ao micro-ondas por aproximadamente 10 segundos ou até dissolver completamente, sem ferver. Reserve. No liquidificador, coloque a manga, o leite, o creme de leite e o açúcar. Bata bem até obter um creme liso e homogêneo, sem pedaços de fruta. Com o liquidificador ainda ligado, despeje a gelatina dissolvida em fio e bata por mais alguns segundos apenas para incorporar. Em copos, coloque cubos de manga e distribua o creme. Leve à geladeira por, no mínimo, 3 horas, ou até que a sobremesa esteja firme e bem gelada. Sirva em seguida. Musse de limão com iogurte natural Ingredientes 1 xícara de chá de iogurte natural integral

natural integral 1/2 xícara de chá de suco de limão

1/2 xícara de chá de creme de leite

1/3 de xícara de chá de açúcar

Raspas de limão a gosto Modo de preparo Em uma tigela, misture o iogurte, o suco de limão e o açúcar até ficar homogêneo. Acrescente o creme de leite e mexa delicadamente. Distribua em taças, finalize com raspas de limão e leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir.