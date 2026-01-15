Salada de feijão: 5 receitas ricas em ferro para os dias quentes

Salada de feijão: 5 receitas ricas em ferro para os dias quentesAprenda a preparar refeições leves e ricas em nutrientes perfeitas para o verão
Quando o calor aperta, a vontade de cozinhar pratos quentes diminui bastante. É aí que entram as saladas refrescantes e nutritivas, perfeitas para matar a fome sem esquentar ainda mais a cozinha. O feijão é um aliado nesse cenário, porque oferece proteínas vegetais, fibras e ferro.
O ferro, em especial, é um nutriente essencial para o bom funcionamento do organismo, principalmente por participar da formação das células do sangue e do transporte de oxigênio. A deficiência desse mineral pode causar fadiga, fraqueza e queda na imunidade.
A seguir, confira 5 versões deliciosas de salada de feijão para incluir no seu cardápio!
Salada de feijão-branco com tomate e cebola-roxa
Ingredientes
- 400 g de feijão-branco cozido e escorrido
- 200 g de tomate maduro cortado em cubos pequenos
- 80 g de cebola-roxa cortada em cubos pequenos
- 40 g de pimentão vermelho cortado em cubos pequenos
- 30 g de cebolinha picada
- 20 g de salsinha picada
- 60 ml de azeite de oliva
- 20 ml de suco de limão
- Pimenta-do-reino moída e sal a gosto
Modo de preparo
Em uma tigela grande, coloque o feijão-branco já frio e acrescente o tomate, a cebola-roxa e o pimentão vermelho. Misture delicadamente para não quebrar os grãos. Adicione a cebolinha e a salsinha, distribuindo bem pelos ingredientes.
Em um recipiente separado, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho homogêneo. Despeje o molho sobre a salada e mexa com cuidado até que todos os ingredientes estejam envolvidos. Leve à geladeira por pelo menos 20 minutos antes de servir para realçar os sabores.
Salada de feijão-carioca com espinafre, laranja e sementes
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de feijão-carioca cozido e escorrido
- 2 xícaras de chá de folhas de espinafre
- 1 laranja descascada e cortada em cubos
- 2 colheres de sopa de sementes de abóbora
- 2 colheres de sopa de sementes de girassol
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de vinagre de maçã
- Sal a gosto
Modo de preparo
Misture o feijão-carioca com o espinafre e a laranja em uma tigela. Acrescente as sementes. Em outro recipiente, misture o azeite, o vinagre e o sal. Incorpore o molho à salada e sirva imediatamente ou levemente gelada.
Salada de feijão-vermelho com tomate, pepino e pimentão
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de feijão-vermelho cozido e escorrido
- 1 1/2 xícara de chá de tomate-cereja cortado ao meio
- 1 xícara de chá de pepino japonês cortado em meia-lua
- 1/2 xícara de chá de pimentão amarelo cortado em cubos pequenos
- 1/2 xícara de chá de cebola-roxa cortada em cubos pequenos
- 1/4 de xícara de chá de cebolinha fatiada
- 1/4 de xícara de chá de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 1 colher de chá de sal
- 1/2 colher de chá de pimenta-do-reino moída
Modo de preparo
Em uma tigela grande, coloque o feijão-vermelho já frio e acrescente o tomate-cereja, o pepino, o pimentão amarelo e a cebola-roxa. Misture delicadamente para preservar a textura dos grãos e dos vegetais. Junte a cebolinha, distribuindo de maneira uniforme.
Em um recipiente separado, misture o azeite de oliva, o suco de limão, o sal e a pimenta-do-reino até formar um molho homogêneo. Despeje o molho sobre a salada e misture com cuidado até envolver todos os ingredientes. Leve à geladeira por cerca de 20 minutos antes de servir para intensificar os sabores.
Salada de feijão-fradinho com beterraba e hortelã
Ingredientes
- 2 xícaras de chá de feijão-fradinho cozido e escorrido
- 1 xícara de chá de beterraba cozida cortada em cubos
- 1/2 xícara de chá de cebola-roxa fatiada
- 1/4 de xícara de chá de folhas de hortelã picadas
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- Sal a gosto
Modo de preparo
Coloque o feijão-fradinho, a beterraba e a cebola-roxa em uma tigela. Em um recipiente, misture o azeite com o limão e o sal. Regue a salada, finalize com a hortelã e leve à geladeira por 20 minutos antes de servir.
Salada de feijão-manteiga com grão-de-bico, rúcula e tomate seco
Ingredientes
- 1 1/2 xícara de chá de feijão-manteiga cozido e escorrido
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e escorrido
- 2 xícaras de chá de rúcula
- 1/3 de xícara de chá de tomate seco fatiado
- 3 colheres de sopa de azeite de oliva
- 1 colher de sopa de suco de limão
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Misture o feijão-manteiga e o grão-de-bico em uma tigela. Acrescente a rúcula e o tomate seco. Em outro recipiente, misture o azeite, o limão, o sal e a pimenta-do-reino. Regue a salada, misture suavemente e sirva fria.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente