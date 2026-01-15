Nova geração de barbeiros: como o profissionalismo está transformando o setor / Crédito: EdiCase Empreendeer

A barbearia vive um momento de transformação no país. Depois do boom dos últimos anos, quando o setor se expandiu rapidamente, ganhou visibilidade e multiplicou novos espaços em todo o Brasil, o mercado entra agora em uma fase de maturação. Se antes a novidade estava no ambiente, na estética e na ampliação de serviços, hoje o foco se desloca para algo mais consistente: técnica, qualidade e formação profissional. O público masculino também mudou. Isso se deve muito à ampliação do acesso à informação, ao fortalecimento da cultura de autocuidado e ao impacto das referências visuais nas redes sociais, que elevaram a percepção do que é um bom corte e de como deve ser uma boa experiência na barbearia. Homens que antes buscavam apenas a manutenção do corte passaram a valorizar precisão, atendimento cuidadoso e resultados consistentes. Não se trata de modismos, mas de um novo patamar de exigência.

Clientes buscam mais do que um bom corte Esse novo perfil elevou o padrão dentro das barbearias. Clientes observam acabamento, harmonia das transições, estrutura da barba e a postura profissional de quem atende. A escolha do barbeiro agora considera não só o resultado, mas a consistência do serviço e o conhecimento técnico do profissional. “Hoje o cliente percebe quando o corte é bem executado. Ele nota alinhamento, simetria e cuidado nos detalhes. O barbeiro precisa dominar técnica, produto, higiene, comunicação e atendimento. Ter só mão boa já não basta”, explica Lucas Cavalcanti, o Caval, CEO da Caval Barbershop. Necessidade de profissionalismo Esse amadurecimento do setor também impulsiona mudanças na formação profissional. Com um mercado mais criterioso, escolas e cursos passaram a atualizar seus conteúdos para preparar barbeiros capazes de atuar com técnica sólida, visão de atendimento e postura de gestão. “O barbeiro de hoje precisa entender de estrutura do fio, ferramentas, segurança, atendimento e construção de imagem. É um conjunto. A técnica é essencial, mas a forma de entregar essa técnica também conta”, reforça Lucas Cavalcanti.