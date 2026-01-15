Alfavaca: 5 benefícios para a saúde e como incluir no dia a dia / Crédito: EdiCase Saude

A alfavaca (Ocimum gratissimum L.) é uma erva aromática pertencente à família das Lamiáceas. Muito presente em tradições medicinais e na culinária popular de várias partes do mundo, ela se destaca pelo aroma intenso e sabor marcante, que lembram notas cítricas e adocicadas. Cultivada em jardins e hortas caseiras, essa planta tem sido apreciada não só como tempero para pratos como saladas, molhos e sopas, mas também por seus compostos bioativos que podem trazer diversos benefícios à saúde. Inclusive, no Brasil, ela está listada na Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A seguir, veja 5 vantagens da alfavaca para a saúde e como incluí-la no dia a dia! 1. Ajuda a aliviar processos inflamatórios Os compostos como eugenol e linalol presentes na alfavaca possuem efeito anti-inflamatório, o que pode colaborar para reduzir inflamações. Por esse motivo, seu uso tradicional é comum em preparações caseiras voltadas ao cuidado da garganta, da boca e do sistema respiratório, além de apoiar a higiene natural e o equilíbrio do organismo quando incluída na alimentação. 2. Melhora a digestão e o conforto abdominal Tradicionalmente, o consumo de chá de alfavaca é associado a melhorias na digestão e alívio de sintomas como náuseas, cólicas e excesso de gases. Suas propriedades antiespasmódicas e carminativas podem ajudar a relaxar os músculos do trato digestivo, favorecendo um conforto maior após refeições mais pesadas. Além disso, o consumo das folhas frescas ajuda a fornecer fibras ao organismo, que atuam como um “limpador natural”, facilitando a eliminação de toxinas e prevenindo quadros de constipação. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

3. Contribui para a saúde cardiovascular Rica em minerais importantes, a alfavaca pode ser uma aliada do coração, especialmente por seu teor de potássio, nutriente essencial para o equilíbrio da pressão arterial e o bom funcionamento dos vasos sanguíneos. Conforme a Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (TBCA), da Universidade de São Paulo em parceria com o Food Research Center, 100 g da planta crua oferece cerca de 260 mg de potássio. Esse mineral ajuda a regular a contração muscular, incluindo a do coração, além de favorecer a circulação. Somado às substâncias antioxidantes presentes na planta, o consumo pode colaborar para a proteção dos vasos e para a manutenção de níveis mais saudáveis de gorduras no sangue, apoiando a saúde cardiovascular de forma natural. 4. Atividade antioxidante A alfavaca se destaca pela presença de compostos antioxidantes naturais, que ajudam a proteger as células contra a ação dos radicais livres. Essas substâncias estão associadas à redução do estresse oxidativo, um processo ligado ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de diversas doenças crônicas. Ao contribuir para a neutralização desses agentes nocivos, o consumo regular da erva pode apoiar a saúde geral do organismo, auxiliando na preservação dos tecidos, no bom funcionamento do sistema imunológico e na proteção das células ao longo do tempo.

O estudo “Study of the antioxidant activity and essential oil from wild basil (Ocimum gratissimum L.)”, publicado na revista Food Science and Technology, ressalta que a alfavaca é uma boa fonte de antioxidantes naturais. Conforme a pesquisa, a planta pode ser uma alternativa natural aos antioxidantes sintéticos, com potencial uso na alimentação, em suplementos e na conservação de produtos. 5. Ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade A alfavaca ajuda a reduzir o estresse e a ansiedade graças aos seus compostos naturais com efeito calmante sobre o sistema nervoso. Seu aroma suave e suas propriedades terapêuticas contribuem para a sensação de relaxamento, ajudando a diminuir a tensão do dia a dia e a promover bem-estar emocional. Quando consumida em forma de chá ou utilizada em preparações aromáticas, a planta pode favorecer momentos de tranquilidade, auxiliando no controle da agitação mental e do nervosismo. Formas de incluir a alfavaca no dia a dia A alfavaca pode ser utilizada de diferentes maneiras no cotidiano, o que facilita sua inclusão na alimentação e em cuidados simples de bem-estar. Versátil e aromática, ela combina com preparações quentes, frias e até usos não alimentares. Veja algumas opções: