Veja como prestar os primeiros socorros em emergências / Crédito: EdiCase Saude

Emergências podem acontecer a qualquer momento e em qualquer lugar, desde quedas e engasgos até paradas cardíacas e acidentes domésticos. Saber como agir corretamente é fundamental para salvar vidas e minimizar sequelas. José Andys, coordenador do curso de Enfermagem da Faculdade Anhanguera, destaca que o conhecimento básico de primeiros socorros pode ser a diferença entre a vida e a morte. “De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), as lesões acidentais e emergências médicas são uma das principais causas de morte e incapacitação no mundo, especialmente em ambientes domésticos e urbanos. No Brasil, o Ministério da Saúde (MS) alerta que acidentes domésticos causam milhares de internações anuais, muitas delas evitáveis com ações rápidas e corretas”, alerta.

Segundo o especialista, o medo e a falta de preparo fazem com que muitas pessoas se paralisem ou tomem atitudes erradas diante de uma emergência. “Por isso, a educação em primeiros socorros é vital. Muitas vezes, o primeiro socorrista é um familiar, amigo ou até um desconhecido. Saber como agir de forma correta e segura pode fazer toda a diferença”, reforça. Emergências que exigem intervenção rápida Entre as situações que mais exigem ação imediata, o professor cita a parada cardiorrespiratória, que requer a realização da RCP (ressuscitação cardiopulmonar), o engasgo, que pode ser parcial ou total e demanda manobras específicas como a de Heimlich, além de quedas, traumas, queimaduras e convulsões. “Esses episódios assustam, mas, com orientação adequada, podem ser manejados até a chegada do socorro especializado”, explica José Andys. Cuidados antes de prestar socorro Em emergências, primeiramente, é importante garantir a segurança do socorrista antes de qualquer intervenção. “É preciso avaliar o local e eliminar riscos como fogo, eletricidade ou trânsito intenso”, orienta o profissional. Também é fundamental evitar ações que podem colocar em risco a saúde da pessoa que sofreu o acidente. “[…] É essencial evitar atitudes que podem agravar o quadro, como mover vítimas de trauma sem orientação, oferecer alimentos líquidos a pessoas inconscientes ou engasgadas, ou realizar procedimentos invasivos sem treinamento, como colocar objetos na boca de alguém durante uma convulsão. E nunca se deve hesitar em chamar o serviço de emergência, mesmo que a situação pareça controlada”, lista José Andys.

O papel de cada cidadão nos primeiros socorros Além do conhecimento técnico, José Andys defende que a população precisa ser incentivada a buscar cursos e treinamentos de primeiros socorros, oferecidos por instituições de saúde, escolas, faculdades e organizações comunitárias. “Ações preventivas também são fundamentais. Manter a casa segura, usar equipamentos de proteção e redobrar a atenção com crianças e idosos são medidas que reduzem significativamente a ocorrência de acidentes”, completa. Para ele, cada pessoa preparada é um elo a mais na rede de suporte em saúde. “O conhecimento e a atitude rápida podem transformar uma emergência em uma oportunidade real de salvar vidas. Cada cidadão capacitado é uma extensão do sistema de saúde e uma esperança a mais para quem precisa de ajuda”, pontua.