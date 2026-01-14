Recesso escolar: 5 dicas para unir lazer e aprendizado nas férias / Crédito: EdiCase Educacao

A Base Nacional Comum Curricular destaca que o desenvolvimento infantil vai além da assimilação de conteúdos e envolve curiosidade, experimentação, pensamento crítico e participação em práticas culturais. Nesse contexto, períodos fora da rotina escolar também podem contribuir para a formação integral, desde que respeitem o ritmo e as necessidades da infância. O recesso escolar representa um período de descanso fundamental para os estudantes desacelerarem e vivenciarem experiências que estimulem a autonomia e a criatividade, segundo Vanessa Chagas, assessora pedagógica da Plataforma Amplia. Quando bem conduzida, essa pausa favorece o equilíbrio emocional e incentiva um aprendizado conectado à vida cotidiana.

Descanso como aliado da saúde emocional Conforme a educadora, o momento de pausa escolar e descanso contribui para a redução do estresse e auxilia na regulação das emoções das crianças. Entretanto, quando essa trégua não acontece de maneira adequada, podem surgir alguns sinais como dores de cabeça, cansaço persistente, dificuldade de concentração, alterações no sono e apetite, além da rejeição a qualquer atividade que remeta à escola. “Esses indícios podem apontar que as crianças estão sendo sobrecarregadas com propostas educativas durante um período que deveria ser leve”, afirma. Aprendizado além da sala de aula A assessora pedagógica reforça a importância de a criança se manter em contato com experiências que estimulem habilidades para manter o cérebro ativo, mas que sejam prazerosas e espontâneas, mantendo o equilíbrio e favorecendo o descanso ativo. “Atividades nas férias são bem-vindas, desde que não sejam uma extensão da sala de aula. O objetivo não é trabalhar conteúdos, e sim manter o cérebro aberto ao aprendizado. Afinal, aprender é um processo contínuo, profundamente conectado à vida, e não restrito aos muros da escola”, avalia Vanessa Chagas.