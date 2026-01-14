Quiches saudáveis e práticas: 5 receitas deliciosas para variar o almoço 

Versáteis, nutritivas e fáceis de preparar, as quiches são ótimas aliadas de quem busca refeições equilibradas sem abrir mão do sabor. Com versões mais leves, combinações criativas e bases adaptadas a uma alimentação saudável, se encaixam perfeitamente na rotina diária. Além disso, funcionam muito bem como alternativa para diversificar o almoço, aproveitar ingredientes frescos e garantir uma refeição prática, completa e cheia de personalidade.

Em um recipiente, misture a farinha de aveia, o ovo, o azeite, a água e o sal até formar uma massa homogênea. Abra a massa em uma forma de fundo removível, untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia, pressionando bem com as mãos ou o fundo de uma colher. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos, apenas para pré-assar. Reserve.

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o salmão e refogue rapidamente até mudar de cor. Junte o espinafre e refogue até murchar. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o leite desnatado, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.

Distribua o salmão com espinafre sobre a massa pré-assada e despeje a mistura de ovos por cima, espalhando de forma uniforme. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por aproximadamente 30 minutos, ou até a superfície ficar levemente dourada. Retire do forno, espere alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.

Em um recipiente, misture a farinha de trigo integral, a linhaça, o ovo, o azeite, o iogurte natural, e o sal até formar uma massa uniforme e levemente úmida. Abra a massa em uma forma de fundo removível, untada com azeite e enfarinhada com farinha de trigo integral, pressionando bem com as mãos ou com uma colher. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos para pré-assar. Reserve.

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o frango desfiado e refogue rapidamente. Junte o tomate e refogue em fogo baixo por 2 minutos, apenas para reduzir o excesso de líquido. Tempere com sal, pimenta-do-reino e orégano. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o leite vegetal, o sal e a pimenta-do-reino e reserve.

Montagem

Distribua o refogado de frango desfiado e tomate sobre a massa pré-assada. Despeje a mistura de ovos por cima, espalhando de maneira uniforme. Leve ao forno a 180 °C por aproximadamente 35 minutos, ou até o recheio endurecer e a superfície ficar levemente dourada. Retire do forno, aguarde alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.

3. Quiche de abobrinha com ricota

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de aveia

3 colheres de sopa de aveia em flocos finos

2 colheres de sopa de azeite

1 ovo

3 colheres de sopa de iogurte natural

1 pitada de sal

Azeite para untar

Farinha de aveia para enfarinhar

Recheio

2 xícaras de chá de abobrinha ralada

ralada 200 g de ricota amassada

3 ovos

1 xícara de chá de leite de aveia

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de ervas secas

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de aveia, a aveia em flocos, o ovo, o azeite, o iogurte natural, e o sal até formar uma massa homogênea. Abra a massa em uma forma de fundo removível, untada com azeite e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos para pré-assar. Reserve.

Recheio

Coloque a abobrinha em uma peneira, pressione levemente para retirar o excesso de líquido e reserve. Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a abobrinha e refogue em fogo baixo por cerca de 3 minutos, apenas para amaciar. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente, misture os ovos, o leite de aveia, a ricota, o sal, a pimenta-do-reino e as ervas secas até obter um creme uniforme.

Montagem

Distribua a abobrinha refogada sobre a massa pré-assada. Despeje a mistura de ricota por cima, espalhando de forma uniforme. Leve ao forno a 180 °C por aproximadamente 35 minutos, ou até a superfície ficar levemente dourada. Retire do forno, espere alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.

4. Quiche de alho-poró

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de grão-de-bico

2 colheres de sopa de azeite

1 ovo

2 colheres de sopa de água

1 pitada de sal

Azeite para untar

Farinha de grão-de-bico para enfarinhar

Recheio

2 xícaras de chá de alho-poró fatiado

fatiado 3 ovos

1 xícara de chá de leite desnatado

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de grão-de-bico, o ovo, o azeite, a água e o sal até obter uma massa homogênea. Abra a massa em uma forma de fundo removível, untada com azeite e enfarinhada com farinha de grão-de-bico. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 10 minutos para pré-assar. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente o alho-poró e refogue em fogo baixo até ficar macio e levemente dourado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente, bata os ovos com o leite, o sal e a pimenta-do-reino. Reserve.

Montagem

Distribua o alho-poró refogado sobre a massa pré-assada. Despeje a mistura de ovos por cima, espalhando de forma uniforme. Leve ao forno a 180 °C por aproximadamente 35 minutos, ou até a superfície dourar levemente. Retire do forno, aguarde alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.

5. Quiche de cogumelos e tofu

Ingredientes

Massa

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de castanha-de-caju triturada

2 colheres de sopa de azeite

4 colheres de sopa de água

1 pitada de sal

Azeite para untar

Farinha de arroz para enfarinhar

Recheio

200 g de tofu amassado

amassado 2 xícaras de chá de cogumelos fatiados

1/2 xícara de chá de cebola ralada

1 xícara de chá de leite vegetal

2 colheres de sopa de levedura nutricional

1 colher de sopa de azeite

1 colher de chá de cúrcuma

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Massa

Em um recipiente, misture a farinha de arroz, a castanha-de-caju, o azeite, a água e o sal até formar uma massa uniforme e maleável. Abra a massa em uma forma de fundo removível, untada com azeite e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 12 minutos para pré-assar. Reserve.

Recheio

Em uma frigideira, aqueça o azeite em fogo médio. Acrescente a cebola e refogue até ficar macia. Junte os cogumelos e refogue até que fiquem dourados e o líquido evapore. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente, misture o tofu, o leite vegetal, a levedura nutricional, a cúrcuma, o sal e a pimenta-do-reino até obter um creme rústico. Incorpore os cogumelos refogados ao creme de tofu, misturando bem.

Montagem

Distribua o recheio sobre a massa pré-assada, espalhando de forma uniforme. Leve ao forno a 180 °C por aproximadamente 35 minutos, ou até o recheio endurecer e a superfície ficar levemente dourada. Retire do forno, aguarde alguns minutos antes de desenformar e sirva em seguida.