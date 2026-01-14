Quiabo: 7 receitas criativas e práticas para o jantar

Quiabo: 7 receitas criativas e práticas para o jantarVeja como preparar opções saborosas para explorar todo o potencial desse vegetal
O quiabo é um ingrediente rico em nutrientes e repleto de sabor que, embora seja utilizado como acompanhamento, pode ser a escolha perfeita para inovar o cardápio. Isso porque, quando utilizado de maneira criativa, ele rende pratos deliciosos e versáteis, que podem ser adaptados a diferentes paladares. Por isso, abaixo, confira como preparar 7 receitas irresistíveis para explorar o potencial do quiabo!
Quiabo grelhado
Ingredientes
- 300 g de quiabo
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- Sal, pimenta-do-reino moída e azeite a gosto
Modo de preparo
Lave bem os quiabos e seque-os com papel-toalha. Após, com a ajuda de uma faca, corte os quiabos ao meio, no sentido do comprimento. Reserve. Em uma frigideira, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o alho e doure. Por etapas, acrescente os quiabos e refogue por 3 minutos cada lado. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Dica: sirva acompanhado de batata assada e tomate-cereja.
Ensopado de quiabo
Ingredientes
- 200 g de quiabo
- 1/2 pimentão vermelho sem sementes e picado
- 1/2 cebola-roxa descascada e picada
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 250 g de tomate pelado cortado em cubos
- 2/3 de xícara de chá de água
- 1 colher de sopa de azeite
- 1/2 colher de chá de sementes de cominho amassadas
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Com a ajuda de uma faca, corte as pontas e fatie os quiabos em espessuras de 1 cm. Reserve. Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a cebola, o alho e o pimentão e refogue por 3 minutos. Acrescente a água e cozinhe por 1 minuto. Junte o tomate, o sal, a pimenta-do-reino e cozinhe até levantar fervura. Reduza o fogo e cozinhe por mais 5 minutos, mexendo ocasionalmente. Por último, coloque os quiabos e cozinhe até ficarem macios. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Quiabo acebolado
Ingredientes
- 200 g de quiabo
- 1 dente de alho descascado e amassado
- 1 cebola descascada e fatiada
- Óleo, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Com a ajuda de uma faca, corte as pontas e pique os quiabos em pedaços de 4 cm. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em uma frigideira, coloque o óleo e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione os quiabos e o alho e doure. Retire com a ajuda de uma escumadeira e reserve. Na mesma panela, coloque a cebola e doure. Junte os quiabos e mexa para incorporar. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Quiabo empanado
Ingredientes
- 1 kg de quiabo
- 2 ovos
- 1/4 de xícara de chá de leite
- 2 xícaras de chá de fubá
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
- Óleo, sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Com a ajuda de uma faca, corte as pontas e fatie o quiabo em espessuras de 1 cm. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Reserve. Em um recipiente, coloque os ovos e o leite e, com o auxílio de um garfo, bata até ficar homogêneo.
Em outro recipiente, coloque o fubá e a farinha de trigo e misture. Passe os quiabos na mistura com o ovo e depois nas farinhas. Aos poucos, disponha-os em uma panela com óleo quente, em fogo médio, e frite até dourar. Transfira para um recipiente com papel-toalha e sirva em seguida.
Quiabo refogado com carne moída
Ingredientes
- 300 g de carne moída
- 200 g de quiabo
- 1/2 cebola descascada e picada
- 2 dentes de alho descascados e amassados
- 1 pimenta dedo-de-moça sem sementes e cortada ao meio
- 1 colher de sopa de molho de tomate
- 1 colher de sopa de farinha de trigo
- 1 1/2 xícara de chá de água
- 1 colher de chá de sementes de coentro amassadas
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Com a ajuda de uma faca, corte as pontas e fatie os quiabos em espessura de 1 cm. Reserve. Em uma panela, coloque 1 colher de sopa de azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione a carne moída e refogue até perder a cor avermelhada. Tempere com sal e pimenta-do-reino e polvilhe com farinha de trigo. Cozinhe por mais 5 minutos, mexendo ocasionalmente, e transfira a carne para um recipiente.
Na mesma panela, coloque o restante do azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Junte a cebola e o alho e doure. Coloque o molho de tomate e as sementes de coentro e refogue por mais 1 minuto. Aos poucos, adicione a água e cozinhe até levantar fervura. Acrescente os quiabos e cozinhe até ficarem macios. Disponha a carne novamente na panela, coloque a pimenta dedo-de-moça e cozinhe por mais 2 minutos. Desligue o fogo e sirva em seguida.
Curry de quiabo
Ingredientes
- 500 g de quiabo
- 1 colher de sopa de óleo de coco
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- 1 colher de chá de gengibre ralado
- 1 colher de chá de cúrcuma
- 1 colher de chá de páprica
- 1 colher de chá de curry em pó
- 1 tomate picado
- 200 ml de leite de coco
- 1 pimenta dedo-de-moça picada
- Sal a gosto
- Coentro picado para finalizar
Modo de preparo
Lave o quiabo, seque bem e corte em pedaços médios. Reserve. Em uma panela, aqueça o óleo de coco e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e o gengibre e refogue por mais 1 minuto. Junte a cúrcuma, a páprica, o curry e a pimenta dedo-de-moça. Mexa bem para liberar os aromas. Acrescente o tomate e cozinhe até formar um molho espesso. Em seguida, despeje o leite de coco e misture. Incorpore o quiabo, ajuste o sal e cozinhe em fogo baixo por cerca de 10 minutos, até o molho encorpar e o quiabo ficar macio. Finalize com coentro e sirva em seguida.
Quiabo recheado com legumes e grão-de-bico
Ingredientes
- 500 g de quiabo
- 1 xícara de chá de grão-de-bico cozido e amassado grosseiramente
- 1/2 cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de abobrinha ralada
- 1/2 xícara de chá de cebola picada
- 1 dente de alho picado
- 2 colheres de sopa de azeite
- 2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo
Lave os quiabos, seque bem e faça um corte no sentido do comprimento, sem separar completamente, formando uma cavidade para o recheio. Reserve. Em uma panela, aqueça o azeite em fogo médio e refogue a cebola até ficar macia. Acrescente o alho e refogue por mais alguns segundos, sem dourar. Junte a cenoura e a abobrinha e cozinhe até os legumes ficarem macios.
Adicione o grão-de-bico, tempere com sal e pimenta-do-reino e misture bem. Cozinhe por mais 2 minutos apenas para incorporar os sabores. Desligue o fogo e acrescente o cheiro-verde, misturando delicadamente. Recheie os quiabos com essa mistura, acomodando-os lado a lado em uma frigideira ou panela larga. Leve ao fogo baixo, tampe e cozinhe por cerca de 10 a 12 minutos, até os quiabos ficarem macios e levemente dourados. Sirva em seguida.