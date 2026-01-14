BBB 26: o que o horóscopo revela sobre camarotes e veteranos da edição / Crédito: EdiCase Astrologia

O Big Brother Brasil 2026 mal começou e já entrou para a história do reality. Desta vez, não apenas pelo prêmio recorde de R$ 5,44 milhões, mas também pelas dinâmicas inéditas que prometem movimentar o jogo, com uma mistura inédita de Pipoca, Camarote e veterano. Em meio a tantas novidades, a Astrologia ajuda a interpretar padrões de comportamento, como os participantes se posicionam em grupo e lidam com conflitos e alianças. Pensando nisso, a astróloga do Astrolink, Giovanna Guarnieri, analisa os signos dos participantes dos grupos Camarote e Veteranos do BBB 26 e revela o que cada energia pode trazer para o jogo. Confira:

Sagitário em destaque: Babu Santana e Ana Paula Renault Com Babu Santana e Ana Paula Renault sob a energia de Sagitário, a casa ganha doses extras de franqueza, intensidade e senso de justiça. Sagitarianos costumam falar o que pensam, defender suas verdades com convicção e não lidar bem com jogos duplos. Babu tende a agir com autenticidade e firmeza, enquanto Ana Paula pode reacender debates intensos, especialmente se sentir que algo ultrapassa seus limites. Sagitário no BBB raramente passa despercebido, e quase sempre divide opiniões. Comunicação e imprevisibilidade: Gêmeos em dose dupla Juliano Floss e Solange Vega representam Gêmeos, signo da comunicação, da curiosidade e da adaptação. Geminianos costumam se movimentar bem entre grupos, criar conexões rápidas e mudar de estratégia com facilidade. No jogo, isso pode significar carisma e leveza, mas também gerar desconfiança se o público ou os colegas sentirem falta de posicionamento claro. Gêmeos joga muito com a palavra, e isso pode ser uma grande arma.

Solange Couto e Sarah Andrade representam o signo de Câncer Com Solange Couto e Sarah Andrade, a edição ganha a força canceriana: sensibilidade, intuição e forte conexão emocional. Câncer tende a observar bastante antes de agir, cria laços profundos e reage intensamente quando se sente ferido. Esses participantes costumam comover o público, mas também podem se envolver em conflitos movidos por emoção. A grande questão para Câncer no BBB é aprender a proteger seus sentimentos sem se fechar demais. Diplomacia e estética: Aline Campos representa Libra Libra entra na casa com Aline Campos, trazendo charme, senso de justiça e habilidade social. Librianos costumam buscar harmonia, evitar conflitos diretos e atuar como mediadores — o que pode ser muito positivo no início do jogo. Por outro lado, a indecisão e o medo de desagradar podem virar armadilhas em momentos decisivos. Libra precisa aprender, no BBB, que nem sempre é possível agradar todo mundo.

Originalidade e independência: Aquário marca presença Henri Castelli e Jonas Sulzbach carregam a energia aquariana: independência, autenticidade e pensamento fora da caixa. Aquário costuma jogar sem seguir manuais, e valoriza muito a liberdade individual. Isso pode render momentos icônicos, mas também afastamentos estratégicos. Aquarianos não gostam de se sentir controlados, e o confinamento testa esse limite como poucos ambientes. Edílson Capetinha representa o signo de Virgem Virginianos costumam observar tudo antes de agir, e Edílson Capetinha pode se destacar justamente por isso. Virgem analisa detalhes, percebe incoerências e prefere agir com estratégia. No BBB, essa postura pode ser extremamente eficaz, especialmente em provas, na organização de alianças e na leitura de jogo. O desafio é não se tornar crítico demais. Confronto e impulso: Áries com Alberto Cowboy Alberto Cowboy representa Áries, signo da ação, da coragem e do confronto direto. Arianos entram no jogo para viver intensamente, defender território e reagir rápido aos desafios. Essa energia rende protagonismo, mas também conflitos. Áries no BBB precisa aprender a dosar impulso e estratégia para não se tornar alvo cedo demais.