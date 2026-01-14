Barrinhas de cereais são realmente saudáveis? Nutricionista responde / Crédito: EdiCase Saude

Há algum tempo, as barrinhas de cereais conquistaram quem está de dieta. Práticas, não precisam de refrigeração, cabem em qualquer cantinho da mochila e, muitas vezes, se apresentam como uma boa opção de lanche mais leve. Mas até que ponto elas são realmente saudáveis? “As barras de cereais são ricas principalmente em fibras e carboidratos”, afirma a nutricionista Andréia Ceschin de Avelar. Segundo ela, as fibras ajudam a regular o funcionamento intestinal, já os carboidratos dão a energia necessária para realizar uma atividade física, por exemplo.

Abaixo, a nutricionista responde as principais dúvidas sobre o consumo das barrinhas de cereais. Confira! 1. Barrinhas de cereais são saudáveis, mas não exagere A variedade de sabores parece infinita: brigadeiro, chocolatecom morango, banana com mel, coco, frutas vermelhas, avelã com castanha, entre tantos outros. Segundo a nutricionista, geralmente a composição nutricional das barrinhas é realizada por meio de um cálculo dos ingredientes, feito por um profissional de nutrição. 2. Qual é a quantidade ideal de consumo? A nutricionista aponta que “o consumo ideal é de uma a duas barras de cereais por dia. Mais do que isso, a ingestão pode se tornar calórica e levar ao aumento de peso”. 3. Barrinha de cereal de chocolate tem mais calorias Outra ressalva da nutricionista Andréia Ceschin de Avelar sobre as barrinhas é a respeito da existência de substâncias mais gordurosas. As que contêm chocolate, por exemplo, possuem mais gordura do que as outras. Por isso, atenção, pois elas podem passar de um bom alimento para vilãs de sua alimentação.