4 filmes que chegam ao cinema nesta semana de janeiro de 2026

Veja as novidades que prometem agitar a programação das salas de exibição nos próximos dias
Esta semana traz uma seleção variada de estreias de filmes para agradar diferentes públicos. Entre dramas intensos e histórias leves para toda a família, as salas de cinema oferecem desde produções hollywoodianas até um longa nacional que celebra a cultura brasileira. A diversidade está garantida para quem busca entretenimento.

Prepare-se para conhecer histórias inspiradoras, emocionantes e cheias de aventura. Não importa se você prefere animação, musical ou drama biográfico: tem novidade chegando às telonas. Veja abaixo os quatro filmes que desembarcam no cinema nesta semana!

1. Hamnet: A Vida Antes de Hamlet – 15/01/2026

William Shakespeare (Paul Mescal) e sua esposa Agnes (Jessie Buckley) vivem uma das maiores tragédias que uma família pode enfrentar: a perda de um filho. O casal perde o pequeno Hamnet, de apenas 11 anos, vítima de uma das pragas que devastaram o século XVI. A história é contada sob a perspectiva de Agnes, que se torna a narradora da dor que acompanha o fim precoce da vida do herdeiro.

Diferente da imagem intocável de gênio literário, Shakespeare aparece no filme como um artista profundamente influenciado por sua vida pessoal. Dessa forma, a trama mostra como esse luto devastador inspirou a criação da peça Hamlet. Chloé Zhao, vencedora do Oscar por “Nomadland”, assina a direção deste drama. Completando o elenco principal, Emily Watson interpreta Mary, trazendo mais camadas à história dessa família que vivia em uma pequena vila na Inglaterra do passado.

2. Davi – Nasce um Rei – 15/01/2026

Quando o gigante Golias ameaça aterrorizar uma nação inteira, um jovem pastor decide enfrentá-lo. Davi, armado apenas com algumas pedras, uma funda e sua fé inabalável, aceita o desafio que parecia impossível. A partir desse confronto, o rapaz inicia um caminho onde sua lealdade, esperança e propósito são constantemente colocados à prova. Trata-se de uma animação que mostra como a devoção e a coragem transformaram um simples pastor em rei.

Brent Dawes e Phil Cunningham comandam a direção desta produção. Além disso, Dawes também participou da criação do roteiro ao lado de Sam Wilson. As vozes dos personagens ficaram por conta de Asim Chaudhry, Phil Wickham e Brandon Engman, compondo esta aventura bíblica voltada para toda a família.

3. O Diário de Pilar na Amazônia – 15/01/2026

Pilar (Lina Flor) é uma menina curiosa e extrovertida que recebeu de presente do avô uma rede mágica. Com esse objeto especial, ela viaja até a Floresta Amazônica acompanhada pelo colega Breno (Miguel Soares) e pelo gato Simba. Lá, conhecem Maiara (Sophia Ataíde), uma ribeirinha cuja comunidade foi destruída. Sensibilizados pela situação da nova amiga, o grupo conta com a ajuda de figuras folclóricas para cumprir uma dupla missão: encontrar a família de Maiara e impedir o contínuo desmatamento na região. Thulio Naab também participa da aventura como Bira.

A direção ficou por conta de Duda Vaisman e Rodrigo Van Der Put. Já o roteiro foi desenvolvido por João Costa Van Hombeeck e Flávia Lins e Silva, trazendo essa história brasileira repleta de aventura e consciência ambiental para as telas.

4. O Beijo da Mulher Aranha – 15/01/2026

Na Argentina dos anos 80, sob o regime da ditadura, Valentín (Diego Luna) é um preso político que divide a cela com Molina (Tonatiuh), ex-decorador de vitrines detido por atentado ao pudor. Para fugir da brutalidade da prisão, Molina começa a narrar ao companheiro as histórias de seu musical de Hollywood preferido, estrelado por sua atriz favorita, Ingrid Luna (Jennifer Lopez).

Conforme os dias passam, essas narrativas coloridas e espetaculares criam um forte vínculo entre os dois homens. Consequentemente, nasce uma história de romance que mistura realidade e fantasia. Jennifer Lopez também interpreta Aurora e Spider Woman, enquanto Bruno Bichir completa o elenco como Oscar Ledesma. Bill Condon dirige esta adaptação musical, que revisita a clássica história, trazendo nova roupagem para um dos contos mais tocantes sobre conexão humana em tempos de opressão.

Tags

entretenimento edicase cultura

