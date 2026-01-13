Sobremesas com chia: 8 receitas leves para incluir na dieta / Crédito: EdiCase Culinaria

A chia é uma semente rica em nutrientes e oferece vários benefícios à saúde, incluindo a redução do risco de doenças cardiovasculares, a regulação do açúcar no sangue, o auxílio na digestão e a prevenção à constipação. Além disso, é versátil, tem sabor neutro e pode ser utilizada no preparo de sobremesas leves, ideais para incluir na dieta. A seguir, confira como preparar receitas de sobremesas com a chia!

Pudim de chia e cacau Ingredientes 2 colheres de sopa de semente de chia

125 ml de leite

1 colher de sopa de cacau em pó

em pó Adoçante a gosto

1/2 colher de chá de essência de baunilha Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a chia e triture. Acrescente os demais ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Após, distribua a mistura em recipientes individuais e leve à geladeira por 15 minutos. Sirva em seguida. Dica: sirva o pudim com mirtilo. Creme gelado de coco com chia Ingredientes 2 colheres de sopa de sementes de chia

200 ml de leite de coco

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de chá de mel

1 colher de sopa de coco ralado sem açúcar Modo de preparo Em um recipiente, misture o leite de coco, a essência de baunilha e o mel até ficar homogêneo. Acrescente as sementes de chia e mexa bem para evitar que grudem umas nas outras. Deixe descansar por cerca de 5 minutos, mexa novamente e leve à geladeira. Refrigere por no mínimo 2 horas, até adquirir uma textura cremosa. Antes de servir, finalize com coco ralado. Bolo de chia com amêndoas Ingredientes 1 xícara de chá de amêndoas picadas

3 ovos

200 g de iogurte natural desnatado

natural desnatado 1 colher de sopa de óleo de coco

1/2 colher de sopa de óleo de canola

2 xícaras de chá de farinha de trigo integral

1 xícara de chá de farinha de trigo

2 colheres de sopa de farinha de aveia

2 colheres de sopa de adoçante em pó culinário

4 colheres de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

2 colheres de sobremesa de mel

Óleo de coco para untar

Farinha de trigo para enfarinhar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque os ovos, o iogurte, o óleo de coco e o óleo de canola e bata até ficar homogêneo. Em um recipiente, coloque as farinhas, a aveia, o adoçante, metade das amêndoas, as sementes de chia e o fermento químico e misture. Acrescente o creme batido e mexa até obter uma massa homogênea. Após, transfira para uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de trigo. Leve ao forno preaquecido em temperatura média por 30 minutos. Retire do forno e, ainda quente, regue com o mel e salpique com o restante das amêndoas. Sirva em seguida.

Musse de morango com chia Ingredientes 200 g de iogurte natural

10 morangos

2 colheres de sopa de semente de chia

100 ml de leite integral Modo de preparo Em um recipiente, coloque as sementes de chia e o leite e deixe descansar por 30 minutos. Enquanto isso, em um liquidificador, coloque o iogurte e os morangos e bata até obter uma consistência homogênea. Após, transfira a mistura para um recipiente e acrescente as sementes de chia hidratadas no leite. Mexa para incorporar e leve à geladeira para gelar. Sirva em seguida. Pavê de chia com frutas Ingredientes 3 colheres de sopa de chia

2 xícaras de chá de leite de amêndoas

1 colher de sopa de mel

1 colher de chá de essência de baunilha

1 xícara de chá de frutas vermelhas (morango, framboesa, amora, mirtilo)

vermelhas (morango, framboesa, amora, mirtilo) 200 g de biscoito integral Modo de preparo Em um recipiente, coloque a chia, o leite de amêndoas e o mel e misture. Adicione a essência de baunilha e mexa para incorporar. Cubra com plástico-filme e leve à geladeira por 4 horas. Após, em um refratário, faça uma camada com os biscoitos e cubra com o pudim de chia e as frutas. Repita o processo até preencher todo o recipiente, finalizando com as frutas. Leve à geladeira por 2 horas. Sirva em seguida. Sorvete de manga com chia Ingredientes 2 mangas maduras cortadas em cubos e congeladas

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de sementes de chia

1 colher de sopa de mel

Suco de 1/2 limão Modo de preparo Coloque as mangas congeladas e o leite de coco em um liquidificador ou processador de alimentos. Bata até obter uma mistura bem cremosa e homogênea. Transfira a mistura para uma tigela. Acrescente as sementes de chia e misture bem. Adicione o mel e o suco de limão e misture. Cubra a tigela e leve à geladeira por 10 a 15 minutos para que a chia hidrate e engrosse o sorvete.

Após, transfira a mistura para um recipiente adequado para congelamento. Leve ao freezer por 2 a 3 horas, mexendo ocasionalmente (a cada 30 minutos) para evitar a formação de cristais de gelo. Sirva em seguida. Tiramisù com chia Ingredientes Base de chia 3 colheres de sopa de sementes de chia

250 ml de leite vegetal

1 colher de chá de essência de baunilha

1 colher de chá de mel Creme

160 g de iogurte natural

2 colheres de sopa de creme de ricota

1 colher de chá de essência de baunilha Camada de café 1/2 xícara de chá de café forte frio

1 colher de chá de cacau em pó 100% Finalização Cacau em pó 100% para polvilhar

Grãos de café para decorar Modo de preparo Base de chia