Profissões em alta em 2026: confira as áreas que devem crescer e ganhar destaque

O mercado de trabalho brasileiro deve passar por novas transformações em 2026, impulsionado pela digitalização, pela inteligência artificial e pelo aumento da demanda por serviços especializados. Segundo Luana Couto Ersinzon, coordenadora do curso de Administração da Faculdade Anhanguera, algumas carreiras já despontam como promissoras e devem concentrar boa parte das oportunidades no próximo ano.

Com a busca por profissionais qualificados e adaptáveis, áreas relacionadas à tecnologia, gestão de pessoas, saúde e sustentabilidade devem ganhar destaque. A especialista reforça que a combinação entre competências técnicas e habilidades comportamentais continuará sendo determinante para quem deseja se posicionar melhor no mercado.