Omelete de forno: 5 receitas leves e ricas em proteínas para o almoço / Crédito: EdiCase Culinaria

Tem dias que a gente precisa de uma refeição que não pese, mas que também não deixe aquela sensação de estômago vazio meia hora depois. É aí que entra a omelete de forno: uma opção inteligente que combina ovos ricos em proteínas com ingredientes frescos, criando um almoço completo sem exageros. A técnica é simples, mas o resultado surpreende pela textura macia e sabor equilibrado. A seguir, confira 5 receitas de omelete de forno leves e ricas em proteínas para o almoço!

Omelete de forno de salmão com brócolis e espinafre Ingredientes 5 ovos

200 g de filé de salmão sem pele e cortado em cubos

sem pele e cortado em cubos 120 g de brócolis em floretes pequenos

40 g de folhas de espinafre

3 colheres de sopa de azeite

2 colheres de sopa de creme de leite

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma tigela grande, quebre os ovos e bata levemente com um garfo até ficarem homogêneos. Acrescente o creme de leite, o sal e a pimenta-do-reino, misturando até incorporar. Unte uma assadeira redonda média com 1 colher de sopa de azeite. Distribua os cubos de salmão, os floretes de brócolis e as folhas de espinafre de forma uniforme. Despeje a mistura de ovos sobre os ingredientes, garantindo que fiquem bem envolvidos. Regue a superfície com o azeite restante e leve ao forno em temperatura média por aproximadamente 30 a 35 minutos, até que a omelete esteja firme, levemente dourada e com o centro totalmente cozido. Retire do forno, deixe descansar por 5 minutos antes de servir e leve à mesa ainda morna. Omelete de forno com atum Ingredientes 5 ovos

170 g de atum sólido ao natural escorrido

sólido ao natural escorrido 120 g de milho-verde cozido

80 g de cebola-roxa picada

180 ml de leite integral

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma frigideira pequena, aqueça 1 colher de sopa de azeite em fogo médio e refogue a cebola-roxa por cerca de 3 minutos, até ficar macia. Reserve. Após, em uma tigela grande, bata os ovos levemente até ficarem homogêneos. Acrescente o leite, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem. Junte o atum, o milho-verde e a cebola refogada à mistura de ovos, mexendo delicadamente. Unte uma assadeira média com o azeite restante, despeje a mistura e nivele. Leve ao forno em temperatura média por aproximadamente 35 minutos, até que a omelete esteja firme, bem estruturada e dourada. Retire do forno, aguarde alguns minutos antes de cortar e sirva ainda morna.

Omelete de forno de cogumelo com salsinha Ingredientes 4 ovos

200 g de cogumelo champignon fresco cortado em fatias

20 g de salsinha picada

2 colheres de sopa de azeite

Pimenta-do-reino moída e sal a gosto

Azeite para untar Modo de preparo Em uma tigela, quebre os ovos e bata levemente com um garfo até que as claras e as gemas fiquem incorporadas. Tempere com sal e pimenta-do-reino e acrescente a salsinha. Misture delicadamente e reserve. Leve uma frigideira média antiaderente ao fogo médio e adicione o azeite. Acrescente o cogumelo e refogue por cerca de 4 a 5 minutos, mexendo ocasionalmente, até que fique macio e levemente dourado, com a água naturalmente liberada evaporada. Distribua o cogumelo de forma uniforme em uma assadeira untada com azeite e despeje a mistura de ovos por cima. Leve ao forno médio preaquecido até a omelete dourar. Sirva em seguida. Omelete de forno com queijo branco e cebolinha Ingredientes 6 ovos

200 ml de leite integral

150 g de queijo branco ralado

branco ralado 3 colheres de sopa de cebolinha picada

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de chá de sal

Pimenta-do-reino moída a gosto Modo de preparo Em uma tigela grande, quebre os ovos e bata com um garfo ou fouet até obter uma mistura homogênea e levemente aerada. Acrescente o leite, o sal e a pimenta-do-reino, misturando bem. Adicione o queijo e a cebolinha à mistura de ovos, mexendo até que os ingredientes fiquem bem distribuídos. Despeje a mistura em uma assadeira untada com azeite e nivele a superfície com uma espátula. Leve ao forno em temperatura média por aproximadamente 35 a 40 minutos, até que a omelete esteja firme no centro, crescida e com a superfície bem dourada. Retire do forno e aguarde cerca de 5 minutos antes de cortar para que a estrutura se mantenha alta e macia. Sirva quente ou morna.