Carnaval sem fadiga: 17 alimentos e bebidas para aumentar a disposição / Crédito: EdiCase Saude

O Carnaval é um período de festas, marcado por blocos de rua, desfiles e muita diversão. No entanto, para aproveitar os dias de folia com disposição, é essencial manter uma alimentação equilibrada. Escolher os alimentos certos ajuda a garantir energia, fortalecer o organismo e evitar problemas como indisposição e desidratação. Além disso, cuidar da nutrição antes, durante e após as comemorações contribui para a recuperação do corpo. “Para aproveitar a folia, é preciso ter energia e cuidados essenciais como dormir pelo menos algumas horas, para ajudar na reparação do corpo; manter uma alimentação equilibrada; hidratar-se adequadamente e consumir bebidas alcoólicas com moderação. Se a ressaca chegar, a melhor estratégia é ingerir bastante líquido, optar por uma alimentação leve e, se necessário, recorrer a medicamentos para aliviar os sintomas”, recomenda o nutrólogo Prof. Dr. Durval Ribas Filho, fellow da The Obesity Society – TOS (USA) e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

Abaixo, o médico lista 17 alimentos e bebidas para consumir antes e durante a folia de Carnaval. Confira! Energia: carboidratos Os carboidratos são a principal fonte de energia para o corpo, sendo indispensáveis para quem quer aproveitar o Carnaval com disposição. 1. Batata-doce Fornece energia gradual, evitando picos e quedas bruscas de glicose. É rica em fibras, prolongando a saciedade, e em manganês, que auxilia no metabolismo energético. A batata-doce em forma de chips assados é um lanche prático. 2. Tapioca A tapioca é um alimento de fácil digestão. Dessa maneira, garante energia de forma rápida e não sobrecarrega o estômago.

3. Banana A banana é fonte de energia rápida e rica em potássio, essencial para a função muscular e ajuda a prevenir as incômodas cãibras, além de acelerar a recuperação depois da folia. 4. Açaí É recomendado consumir o açaí sem açúcar, por ser um alimento calórico. Os carboidratos, antioxidantes e gorduras boas garantem energia por mais tempo e combatem os radicais livres, gerados pelo esforço físico. Proteção muscular: gorduras boas As gorduras boas desempenham um papel fundamental na proteção muscular e no fornecimento de energia de longa duração, sendo aliadas importantes para quem quer aproveitar o Carnaval sem fadiga.

1. Oleaginosas As castanhas, nozes e amêndoas são ótimas opções para driblar a fome. Ricas em gorduras boas, como ômega 3, atuam na produção de energia de forma lenta. O magnésio, por sua vez, é aliado na contração muscular e na diminuição da fadiga. 2. Abacate O abacate é fonte de gorduras boas que fornecem energia de forma constante e contribuem para a saúde cardiovascular. O potássio, por sua vez, atua na prevenção de cãibras e equilíbrio eletrolítico. É possível consumi-lo em vitaminas, cremes ou sanduíches. 3. Leguminosas O amendoim é uma alternativa, também na forma de paçoca, como fonte de energia rápida e sustentável, por conter carboidratos complexos, proteínas e gorduras saudáveis.

Saciedade: proteínas As proteínas são essenciais para garantir saciedade e manter o corpo forte durante o Carnaval. Elas ajudam a prolongar a sensação de satisfação, evitando a fome excessiva durante a folia. 1. Ovo Como proteína, contribui para a regeneração muscular e aumenta a saciedade. A colina presente no ovo age na função cerebral e pode ajudar a manter o foco e a disposição. 2. Laticínios Os laticínios ajudam a aumentar a saciedade e evitar quedas de glicose.