10 sucos detox para ajudar a combater a gordura abdominal

Veja como preparar receitas simples de bebidas para emagrecer com saúde
Os sucos detox são opções práticas e saudáveis para quem deseja eliminar gordura abdominal. Preparados à base de frutas e vegetais como tomate, beterraba, laranja e couve, têm ação antioxidante e diurética. Esses efeitos, por sua vez, favorecem o funcionamento do intestino e reduzem a retenção de líquidos. Mas, claro, para que os sucos detox sejam realmente eficazes, é essencial combiná-los com a prática de exercícios físicos e uma dieta equilibrada.

A seguir, confira 10 receitas de sucos detox gostosos para emagrecer e secar a barriga!

Suco detox de beterraba com gengibre

Ingredientes

  • 300 ml de água
  • 1 beterraba descascada e picada
  • Suco de 1 limão
  • 1 pedaço de gengibre cortado em rodelas

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, a beterraba, o suco de limão e o gengibre. Bata até obter uma bebida homogênea. Sirva em seguida.

Suco detox de pepino com abacate e salsinha

Ingredientes

  • 1 pepino com casca e picado
  • 1/4 de abacate maduro
  • 500 ml de água gelada
  • 2 colheres de sopa de salsinha picada
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque o pepino, o abacate, a água gelada e a salsinha. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Transfira o suco para um copo, adicione o gelo e sirva em seguida.

Suco detox de uva com chia

Ingredientes

  • 300 ml de suco de uva integral sem açúcar
  • 1 colher de chá de sementes de chia
  • 100 g deiogurte natural
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as sementes de chia e cubra com o suco de uva integral. Deixe descansar por 30 minutos. Após, transfira a mistura para um liquidificador, adicione o restante dos ingredientes, exceto o gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e junte o gelo. Sirva em seguida.

Suco detox de cenoura com laranja e cúrcuma

Ingredientes

  • 1 cenoura descascada e cortada em rodelas
  • Suco de 2 laranjas
  • 1 colher de café de cúrcuma em pó
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a cenoura, o suco de laranja e a cúrcuma e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione o gelo. Sirva em seguida.

Suco detox de tomate

Ingredientes

  • 150 ml de suco de tomate natural
  • Suco de 1 limão
  • 200 ml de água gelada

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida.

Suco detox de caju com gengibre

Ingredientes

  • 4 cajus sem semente
  • 500 ml de água
  • 1 pedaço de gengibre cortado em rodelas
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione o gelo. Sirva em seguida.

Suco detox de couve com laranja e gengibre

Ingredientes

  • 1 l de água
  • Suco de 3 laranjas
  • 4 folhas de couve picadas
  • 1 pedaço de gengibre cortado em rodelas
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque as folhas de couve, a água e o suco de laranja e bata até ficar homogêneo. Adicione o restante dos ingredientes e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.

Suco verde detox com ora-pro-nóbis

Ingredientes

  • 1 l de água gelada
  • 1 xícara de chá de folhas de ora-pro-nóbis
  • 1 maçã-verde sem sementes e picada
  • 5 folhas de hortelã
  • Suco de 4 limões
  • 1 colher de sopa de melado de cana

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água gelada e o suco de limão e bata. Adicione as folhas de ora-pro-nóbis, a maçã-verde, as folhas de hortelã e o melado de cana. Bata novamente até obter uma consistência homogênea. Sirva em seguida.

Suco detox de melancia e canela

Ingredientes

  • 1 fatia de melancia sem sementes e descascada
  • Suco de 1 limão
  • 150 ml de água de coco
  • 1 colher de café de canela em pó
  • 2 castanhas-de-caju
  • Gelo a gosto

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Adicione o gelo e sirva em seguida.

Suco detox de couve com morango e abacaxi

Ingredientes

  • 1 folha de couve-manteiga fatiada
  • 2 morangos
  • 1 fatia de abacaxi
  • 4 folhas de hortelã
  • 200 ml de água

Modo de preparo

Em um liquidificador, coloque a água, a couve-manteiga, os morangos, o abacaxi e as folhas de hortelã e bata até obter uma consistência homogênea. Coe e sirva em seguida.

