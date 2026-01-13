10 sucos detox para ajudar a combater a gordura abdominal / Crédito: EdiCase Culinaria

Os sucos detox são opções práticas e saudáveis para quem deseja eliminar gordura abdominal. Preparados à base de frutas e vegetais como tomate, beterraba, laranja e couve, têm ação antioxidante e diurética. Esses efeitos, por sua vez, favorecem o funcionamento do intestino e reduzem a retenção de líquidos. Mas, claro, para que os sucos detox sejam realmente eficazes, é essencial combiná-los com a prática de exercícios físicos e uma dieta equilibrada. A seguir, confira 10 receitas de sucos detox gostosos para emagrecer e secar a barriga!

Suco detox de beterraba com gengibre Ingredientes 300 ml de água

1 beterraba descascada e picada

descascada e picada Suco de 1 limão

1 pedaço de gengibre cortado em rodelas Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a água, a beterraba, o suco de limão e o gengibre. Bata até obter uma bebida homogênea. Sirva em seguida. Suco detox de pepino com abacate e salsinha Ingredientes 1 pepino com casca e picado

1/4 de abacate maduro

500 ml de água gelada

2 colheres de sopa de salsinha picada

Gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque o pepino, o abacate, a água gelada e a salsinha. Bata até obter uma mistura homogênea e cremosa. Transfira o suco para um copo, adicione o gelo e sirva em seguida. Suco detox de uva com chia Ingredientes 300 ml de suco de uva integral sem açúcar

1 colher de chá de sementes de chia

100 g de iogurte natural

Gelo a gosto Modo de preparo Em um recipiente, coloque as sementes de chia e cubra com o suco de uva integral. Deixe descansar por 30 minutos. Após, transfira a mistura para um liquidificador, adicione o restante dos ingredientes, exceto o gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e junte o gelo. Sirva em seguida. Suco detox de cenoura com laranja e cúrcuma Ingredientes 1 cenoura descascada e cortada em rodelas

descascada e cortada em rodelas Suco de 2 laranjas

1 colher de café de cúrcuma em pó

Gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque a cenoura, o suco de laranja e a cúrcuma e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione o gelo. Sirva em seguida.

Suco detox de tomate Ingredientes 150 ml de suco de tomate natural

natural Suco de 1 limão

200 ml de água gelada Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e sirva em seguida. Suco detox de caju com gengibre Ingredientes 4 cajus sem semente

500 ml de água

1 pedaço de gengibre cortado em rodelas

cortado em rodelas Gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o gelo, e bata até obter uma consistência homogênea. Transfira o suco para um copo e adicione o gelo. Sirva em seguida. Suco detox de couve com laranja e gengibre Ingredientes 1 l de água

Suco de 3 laranjas

4 folhas de couve picadas

picadas 1 pedaço de gengibre cortado em rodelas

Gelo a gosto Modo de preparo Em um liquidificador, coloque as folhas de couve, a água e o suco de laranja e bata até ficar homogêneo. Adicione o restante dos ingredientes e bata novamente para incorporar. Sirva em seguida.