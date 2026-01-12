Profissões em alta em 2026: veja em quais carreiras apostar / Crédito: EdiCase Empreendeer

O mercado de trabalho global atravessa uma das transformações mais intensas de sua história. Entre avanços tecnológicos acelerados, mudanças demográficas, pressões ambientais e novos comportamentos de consumo, 2026 surge como um marco: é o ano em que várias novidades e tendências começarão a se consolidar e a redesenhar o perfil dos profissionais mais disputados da próxima década. Segundo o Fórum Econômico Mundial, 23% dos empregos globais devem passar por mudanças significativas até 2027, com a criação de mais de 69 milhões de novas vagas e a eliminação de cerca de 83 milhões de posições consideradas obsoletas.

No Brasil, os impactos já são visíveis: um levantamento feito pela GupyInsights e Accenture indica que a busca por profissionais com conhecimento em inteligência artificial cresceu 306% entre empresas brasileiras, mostrando que dominar tecnologias emergentes se tornou essencial. Ainda assim, áreas tradicionais como saúde, finanças, marketing e sustentabilidade continuam aquecidas, agora com novas exigências e competências híbridas. Para Sylvestre Mergulhão, especialista em mercado de trabalho em tecnologia e CEO da Impulso, o movimento vai muito além da dimensão técnica e alcança a esfera cultural. “O que está acontecendo de verdade é muito mais interessante. A tecnologia está sendo usada para mapear habilidades que antes passavam despercebidas, personalizar treinamentos de acordo com o perfil de cada pessoa, identificar gaps de performance antes que se tornem problemas e melhorar a experiência do colaborador desde o primeiro dia”, afirma. Carreiras em alta para 2026 Conheça os setores que devem crescer e as profissões que prometem mais oportunidades no próximo ano — e entenda, de forma simples, o que cada profissional faz no dia a dia. 1. Cientista de dados Esse profissional transforma grandes volumes de dados em insights estratégicos que orientam decisões importantes. No dia a dia, cria modelos estatísticos, analisa tendências, identifica oportunidades de negócio e desenvolve previsões que ajudam a reduzir custos e aumentar receita. É um dos profissionais mais procurados por empresas que querem se tornar data-driven.

2. Especialista em Inteligência Artificial O especialista em Inteligência Artificial (IA) atua desde o desenho do algoritmo até sua implementação e monitoramento. Também orienta áreas internas sobre como usar IA de forma ética e estratégica. Desenvolve sistemas inteligentes, chatbots, modelos de machine learning e automações que ajudam empresas a operar melhor, como explica Paulo Simon, especialista em inteligência de dados e transformação e VP de Desenvolvimento de Negócios na Keyrus. “Enquanto a tecnologia pode ser treinada para ‘aprender’, o julgamento, a criatividade e a ética — características profundamente humanas — continuam a desempenhar um papel insubstituível na sociedade e nos negócios”, afirma. 3. Desenvolvedor de software (full stack, mobile, cloud) O desenvolvedor de software cria aplicativos, plataformas, websites e sistemas que sustentam serviços inteiros. Full stacks cuidam tanto do front quanto do back-end; desenvolvedores mobile focam aplicativos; e especialistas em cloud constroem soluções escaláveis. É uma profissão essencial em praticamente todos os setores da economia.

4. Arquiteto de soluções em cloud O arquiteto de soluções em cloud planeja estruturas tecnológicas que rodam na nuvem, sempre com foco em segurança, desempenho e escalabilidade. Trabalha lado a lado com equipes de desenvolvimento e infraestrutura para garantir que as aplicações funcionem sem interrupções — mesmo com altos volumes de usuários. 5. Especialista em big data e analytics Esse especialista analisa grandes bases de dados para encontrar padrões, prevenir riscos e identificar oportunidades de crescimento. Atua na criação de dashboards, automação de análises e construção de indicadores. É indispensável para empresas que dependem de previsões de demanda, comportamento do consumidor ou análise de mercado. 6. Profissional de governança, compliance e gestão de riscos Esses profissionais garantem que as empresas funcionem dentro das leis, normas e boas práticas. Mapeia riscos, estabelece políticas internas, promove treinamentos e cria mecanismos de prevenção a fraudes. Tem ganhado destaque em fintechs, bancos, indústrias e serviços.

7. Especialista em segurança da informação O especialista em segurança da informação desenvolve estratégias para proteger dados, sistemas e servidores contra invasões e ataques. Implementa protocolos de segurança, monitora vulnerabilidades e analisa incidentes. Em um cenário de ataques crescentes — que teve aumento de 67% no Brasil em 2024 — tornou-se um cargo essencial. 8. Analista de cibersegurança O analista de cibersegurança acompanha o ambiente digital da empresa em tempo real, respondendo a incidentes, analisando alertas e reforçando barreiras de segurança, contenção de ataques e recuperação de sistemas. Ações fundamentais em um país como o Brasil que sofre milhares de ataques virtuais, gerando incontáveis prejuízos às companhias, como pontua o especialista em cibersegurança e CEO da Security First, Fernando Corrêa. “Além das perdas diretas, há os danos intangíveis à reputação e à confiança dos clientes. Uma empresa que sofre um vazamento de dados pode levar anos para recuperar sua credibilidade no mercado”, acrescenta. Ou seja, isso faz com que este seja um profissional cada vez mais valorizado.