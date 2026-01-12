Lançamentos da semana: o que chega à Netflix, ao Disney+ e ao Prime Video entre 12 e 18 de janeiro de 2026 / Crédito: Edicase Entretenimento

Entre os dias 12 e 18 de janeiro de 2026, as principais plataformas de streaming renovam seus catálogos com estreias que exploram diferentes gêneros e propostas narrativas. Há espaço para dramas intensos, documentários inspiradores, thrillers cheios de tensão, romances com toques de fantasia e histórias baseadas em livros e histórias reais. Com produções que vão de relações humanas complexas a jornadas extremas e conflitos morais, a Netflix, o Disney+ e o Prime Video apresentam opções variadas para quem busca novidades e boas histórias para acompanhar ao longo da semana.

A seguir, confira os lançamentos da semana na Netflix, no Disney+ e no Prime Video! 1. Me Conte Mentiras (13/01) — 3ª Temporada — Disney+ Baseada no livro de mesmo nome de Carola Lovering, a série acompanha a trajetória de Lucy Albright (Grace Van Patten) e Stephen DeMarco (Jackson White), dois jovens que se conhecem na universidade e constroem uma relação marcada por atração, desequilíbrio emocional e jogos de poder. A história revela como esse envolvimento intenso influencia decisões, amizades e como ambos encaram o amadurecimento. Na nova temporada, ambientada no semestre de primavera da Faculdade Baird, Lucy e Stephen decidem retomar o relacionamento, acreditando que podem fazer diferente. Porém, situações inesperadas, conflitos mal resolvidos e segredos que vêm à tona colocam essa tentativa em risco, gerando consequências que se espalham pelo campus e atingem diretamente aqueles que fazem parte de seu convívio. 2. De Polo a Polo com Will Smith (14/01) — Disney+ Na série documental, Will Smith lidera uma expedição de cem dias pelos pontos mais extremos do planeta, partindo das regiões polares e cruzando diferentes zonas climáticas até chegar ao outro extremo do globo. A proposta é mostrar, de forma imersiva, a diversidade natural da Terra e os limites físicos e emocionais enfrentados ao longo do caminho.

Ao longo da jornada, o ator se aventura em cenários desafiadores, como áreas cobertas por gelo, florestas tropicais e territórios inóspitos, vivenciando experiências únicas ao lado de pesquisadores, exploradores e especialistas locais. A produção combina aventura, ciência e reflexão, destacando a relação entre o ser humano e a natureza em ambientes onde tudo é levado ao limite. 3. Sentença de Morte (14/01) — Prime Video No filme, Kyrah (Kerry Washington) e Isaac (Omar Sy) deixam para trás o passado como agentes de uma unidade secreta especializada em missões extremas. O nascimento do filho muda completamente as prioridades do casal, que decide romper com a organização e buscar uma rotina distante dos riscos e da violência que marcaram suas trajetórias. A decisão, porém, tem um custo alto. Considerados traidores, eles passam a ser caçados após a emissão de uma ordem para eliminá-los. Cercados por ameaças e sem possibilidade de fuga definitiva, Kyrah e Isaac precisam recorrer à experiência adquirida em campo para manter a família viva e enfrentar um cerco cada vez mais implacável.

4. The Blind (14/01) — Prime Video O filme biográfico apresenta a juventude de Phil Robertson (Aron von Andrian) muito antes de se tornar uma estrela de realities shows, acompanhando sua vida no interior da Louisiana nos anos 1960. A narrativa foca o início de seu relacionamento com Miss Kay (Amelia Eve) e nos desafios enfrentados em uma fase marcada por decisões impulsivas, excessos e dificuldades para assumir responsabilidades familiares. À medida que conflitos pessoais se intensificam, Phil coloca em risco não apenas o casamento, mas também o futuro de quem está ao seu redor. A história revela um período de queda, reflexão e mudança profunda, mostrando como experiências dolorosas e escolhas difíceis ajudaram a moldar o homem que mais tarde daria origem à dinastia familiar conhecida pelo público. 5. De Repente Humana (16/01) — Netflix A série acompanha Eun-ho (Kim Hye-yoon), uma gumiho — criatura mística conhecida como raposa de nove caudas — que vive há séculos evitando qualquer envolvimento emocional e rejeitando a possibilidade de se tornar humana. Independente e avessa a regras, ela prefere manter seus poderes e sua liberdade, distante das convenções do mundo dos mortais.