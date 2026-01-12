Carnaval e astrologia: veja como cada signo aproveita a folia / Crédito: EdiCase Astrologia

O Carnaval é uma festa que pulsa com diversão e celebração, em que cada pessoa encontra sua própria maneira de aproveitar esse feriado. Seja participando de desfiles de escolas de samba, blocos de rua, festas particulares ou simplesmente descansando, há uma infinidade de formas de vivenciar essa época festiva. Surpreendentemente, até mesmo a astrologia pode desempenhar um papel na maneira como as pessoas decidem celebrar o Carnaval. Abaixo, Yara Vieira, astróloga do Astrocentro, explica como cada signo desfruta desse feriado. Confira!

Áries Os “arianjos” sabem muito bem o que querem! Áries é o signo do zodíaco muito conhecido por ser impulsivo. Mas, como o Carnaval é um dos feriados mais esperados do ano, ele planeja tudo com muita calma! As festas e as viagens são parte do seu compromisso anual. Touro Um feriado prolongado é a vitória na vida de Touro! Isso porque, depois de muito trabalho e da correria do dia a dia, um descanso é tudo que esse nativo quer. O Carnaval traz a chance de aproveitar uma praia, relaxar na beira da piscina e tomar uma água de coco. Apesar disso, esse signo também tem a energia do agito! Gêmeos O que os signos esperam do Carnaval tem sempre ligação com os geminianos: fantasia, coreografia e música é o que eles mais têm. E isso, por coincidência, é tudo que precisa para convencer a pessoa de Gêmeos de que esse é o melhor período do ano. Essa é a fase na qual ela pode conhecer muita gente, festejar todos os dias e deixar sua personalidade agir sem preocupação nenhuma. Câncer Ficar cercado de gente gritando, pulando e suando não é bem a praia do nativo de Câncer. Ele corre dos convites que são feitos nessa época do ano. Então, se você quer sair com alguém de Câncer, ou quer saber o que fazer nesse Carnaval sem se submeter a isso, é só procurar lugares paradisíacos. A verdade é que descansar e se aproximar dos familiares e amigos é o desejo desse signo!

Leão O Carnaval é o melhor momento para uma pessoa se esbaldar e mostrar quem realmente é. Uma fase repleta de energia positiva e alegria. É por conta disso que Leão sabe que está no lugar certo quando entra no primeiro bloquinho. Esse nativo possui um brilho único e, neste feriadão, consegue aproveitar toda a energia que o cerca e se destacar com isso. Virgem O que a maioria dos signos espera do Carnaval? Festa, farra, bagunça. Mas os virginianos não querem isso. Apesar de ser um signo de Terra, um dos elementos mais “sérios” do zodíaco, Virgem tem um lado divertido, engraçado e sociável. Por isso, não gosta de ficar sem fazer nada no Carnaval. Porém, isso não quer dizer que queira se jogar no meio da bagunça! Libra Escolher não é o ponto forte de Libra. Esse signo não curte tomar uma decisão definitiva, pois gosta de agradar a todos. É um nativo que concorda em fazer tudo o que os amigos desejam. “Vamos para a praia? Vamos para o bloquinho? Vamos ver filme e dormir?”. Esse é o nativo durante o Carnaval: sem saber muito o que quer, mas topando as sugestões que aparecerem.

Escorpião Se o Escorpião é o nativo mais misterioso do zodíaco, por que iria querer se jogar no meio dessa bagunça que é o Carnaval? Simples! Pela sedução e flerte que ocorrem nesse feriadão! Os escorpianos não perdem a chance de seduzir. Por conta disso, a ideia de sair por aí com suas fantasias provocantes não é tão ruim. Esse nativo topa curtir o Carnaval com todos os amigos em festas, bloquinhos e camarotes. Sagitário Sagitário é a cara do Carnaval, né? Não! As pessoas tendem a confundir as coisas, por isso acham que esse nativo sempre será alguém muito aventureiro, festeiro e que gosta da bagunça. Existem dois tipos de sagitarianos: o que possui um espírito mais animalesco e outro que possui um lado espiritual muito mais forte. Capricórnio Esse nativo é visto como conservador, frio e até chato. Mas a verdade é que o capricorniano é muito divertido e gosta de curtir a vida! Em feriados como o Carnaval, ele gosta de festejar. Deseja viajar com amigos e familiares para poder se esbaldar e descansar. Apesar de não ser o tipo de pessoa que aceita qualquer coisa, se trouxer um plano bem elaborado de algo divertido para fazer nesse período, com certeza, Capricórnio irá topar.