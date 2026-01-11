Boiserie na decoração: veja como aplicar essa tendência nos ambientes / Crédito: EdiCase Decoracao

A boiserie voltou a ganhar espaço nos projetos atuais, não apenas como um detalhe decorativo, mas como um recurso capaz de modificar por completo a percepção das paredes. Hoje, o elemento aparece renovado, com linhas discretas e composições modernas que dialogam com diferentes estilos de decoração. Essa releitura ganhou espaço especialmente pela busca por ambientes mais acolhedores, visualmente leves e ricos em textura. À frente do escritório Spaço Interior, a arquiteta Ana Rozenblit observa essa transformação da boiserie. “Ela perdeu o ar rebuscado e ganhou um traço mais leve, geométrico e minimalista. Isso abriu espaço para sua presença em praticamente qualquer estilo decorativo”, comenta.

Abaixo, a profissional traz 5 motivos para incluir a boiserie na decoração. Confira! 1. Molduras mais delicadas As versões atuais abandonaram os traços arabescos e relevos pesados, abrindo espaço para linhas finas e composições geométricas leves que ajudam a equilibrar o visual. “Esse desenho minimalista permite aplicar a boiserie até em ambientes compactos, sem sobrecarregar”, explica Ana Rozenblit, enfatizando que ela não precisa, necessariamente, ser o centro das atenções, já que uma de suas funções é ofertar relevos e formas em paredes antes cruas. 2. Paleta moderna Nos projetos atuais, o branco não é mais regra e a arquiteta enumera uma pluralidade de cores como o nude, cinza, fendi, verde oliva, azul-petróleo e preto, entre outras possibilidades. Pintar molduras e paredes no mesmo tom reforça a ideia de unidade e cria um efeito monocromático bastante sofisticado. 3. A boiserie resgata suas origens em uma versão atualizada Com sua herança clássica, a boiserie entra no projeto de interiores como um elemento que dialoga com estilos mais recentes combinados com outros itens de época.

4. Aparência marcante Seguindo a monocromia, o elemento se destaca por si só. Mas Ana Rozenblit afirma que a boiserie também pode prevalecer com suas linhas marcantes pintadas com outra cor. “Sem contar que conquistamos profundidade ao ambiente”, complementa. 5. Combinação com outros elementos Luzes lineares, arandelas, espelhos, painéis de TV, papel de parede e composições de quadros ampliam as possibilidades e valorizam ainda mais a linguagem das molduras. Instalação da boiserie Um dos fatores decisivos para o sucesso está na escolha do material. Entre as opções disponíveis, a profissional argumenta como cada um se destaca: