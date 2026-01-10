Feijão-tropeiro: aprenda a fazer o famoso prato da culinária de Minas Gerais / Crédito: EdiCase Culinaria

O feijão-tropeiro é um dos pratos mais representativos da culinária de Minas Gerais e integra a identidade gastronômica do estado. Com raízes históricas profundas, essa receita reúne ingredientes tradicionais que resultam em uma combinação marcante de sabores e texturas. Presente em almoços familiares, celebrações e no cotidiano, o feijão-tropeiro permanece como um símbolo da cultura mineira. A seguir, aprenda a preparar esse clássico da culinária de Minas Gerais!