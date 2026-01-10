8 receitas de bolos sem glúten fáceis de fazer / Crédito: EdiCase Culinaria

O glúten é uma proteína encontrada em cereais como trigo, cevada e centeio, e pode causar danos intestinais e problemas de saúde em pessoas com doença celíaca. Para evitar estas condições, a solução é adotar uma dieta sem esses ingredientes, o que não significa que você precisa abrir mão de suas receitas preferidas, como um bolo fofinho e saboroso. Isso porque existe uma infinidade de opções para substituir o glúten. A seguir, confira 8 receitas de bolos sem glúten para inserir na dieta!

Bolo de laranja sem glúten Ingredientes 3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1 xícara de chá de farinha de arroz

1/2 xícara de chá de fécula de batata

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Suco e raspas de 2 laranjas

Óleo de coco para untar

Farinha de arroz para enfarinhar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque os ovos, o açúcar e o óleo de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Em um recipiente, coloque a farinha de arroz, a fécula de batata e o fermento químico e mexa. Despeje a mistura do liquidificador sobre os ingredientes secos e misture até obter uma massa lisa. Acrescente o suco e as raspas das laranjas e mexa para incorporar. Após, despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de arroz. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Passado esse tempo, retire o bolo do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida. Bolo de banana sem glúten Ingredientes 3 bananas descascadas e amassadas

descascadas e amassadas 3 ovos

1 xícara de chá de açúcar mascavo

1/2 xícara de chá de óleo de coco

1/2 xícara de chá de farinha de aveia

1 colher de chá de fermento químico em pó

1 colher de chá de canela em pó

Óleo de coco para untar

Farinha de aveia para enfarinhar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque as bananas amassadas, os ovos, o açúcar mascavo e o óleo de coco e bata até obter uma consistência homogênea. Reserve. Em um recipiente, peneire a farinha de aveia, o fermento químico e a canela em pó e misture. Aos poucos, despeje a mistura do liquidificador no recipiente com os ingredientes secos e mexa delicadamente até obter uma massa homogênea. Após, despeje a massa em uma forma untada com óleo de coco e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 35 minutos. Passado esse tempo, retire o bolo do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida.

Bolo de chocolate sem glúten Ingredientes Massa 80 ml de óleo de milho

120 g de açúcar

2 ovos

200 ml de leite de coco

1 colher de chá de essência de baunilha

70 g de chocolate em pó sem glúten

180 g de farinha de aveia

1 colher de sopa de fermento químico em pó

1 pitada de sal

Óleo de milho para untar

Farinha de aveia para enfarinhar Cobertura 100 ml de leite de coco

70 g de chocolate em pó sem glúten

40 g de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha Modo de preparo Massa

Em um recipiente, coloque os ingredientes líquidos e misture. Adicione o açúcar e mexa. Aos poucos, acrescente a farinha de aveia e, por fim, o fermento químico. Misture e despeje a massa em uma forma untada com óleo de milho e enfarinhada com farinha de aveia. Leve ao forno preaquecido a 180°C por 40 minutos. Passado esse tempo, retire do forno e desenforme com cuidado. Reserve. Cobertura Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até obter uma consistência uniforme. Desligue o fogo e despeje a cobertura sobre o bolo. Sirva em seguida.

Bolo de milho-verde sem glúten Ingredientes 5 ovos

395 g de milho-verde em conserva

2 xícaras de chá de fubá

160 g de coco ralado

ralado 395 g de leite condensado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de coco para untar

Fubá para enfarinhar Modo de preparo Em um liquidificador, coloque todos os ingredientes, exceto o óleo de coco e o fermento químico, e bata até obter uma consistência homogênea. Acrescente o fermento e misture. Após, coloque a massa em uma forma redonda com furo no meio untada com óleo de coco e enfarinhada com fubá. Leve ao forno preaquecido em temperatura média até dourar. Retire do forno, espere esfriar e desenforme com cuidado. Sirva em seguida. Bolo de cenoura com chocolate sem glúten Ingredientes Massa 2 cenouras descascadas e picadas

2 xícaras de chá de farinha de amêndoas

1 xícara de chá de açúcar

2 ovos

200 ml de leite de coco

3/4 xícara de chá de óleo de soja

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Óleo de soja para untar

Farinha de amêndoas para enfarinhar Cobertura