7 sobremesas geladas para curtir o verãoAprenda a preparar doces incríveis e refrescantes para esta época do ano
As sobremesas geladas são a escolha perfeita para o verão, pois combinam frescor e sabor em dias de calor intenso, proporcionando uma sensação agradável e leveza após as refeições. Além disso, sua versatilidade permite criar combinações criativas que agradam tanto crianças quanto adultos, tornando-se uma opção irresistível para reunir amigos e família durante os dias ensolarados.
Abaixo, confira 7 sobremesas geladas para curtir o verão!
Pudim de morango
Ingredientes
- 40 g de gelatina de morango
- 390 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- 240 ml de leite
- 240 ml de água fervente
- Óleo de coco para untar
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a água fervente e a gelatina de morango. Bata até dissolver. Acrescente os demais ingredientes e bata até obter uma mistura homogênea. Despeje a misture em uma forma para pudim untada com óleo de coco. Leve à geladeira por 3 horas. Desenforme e sirva.
Creme gelado
Ingredientes
- 395 g de leite condensado
- 1/2 xícara de chá de leite em pó
- 200 g de creme de leite sem soro
- 400 g de chantili gelado
- 140 g de granulado
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite condensado e o leite em pó. Leve ao fogo médio e misture até obter o ponto de brigadeiro. Adicione o creme de leite e misture. Reserve. Em uma batedeira, bata o chantili até ficar consistente. Depois, misture delicadamente o brigadeiro com o chantili e o granulado. Transfira para um recipiente e leve à geladeira por 4 horas antes de servir.
Sorvete de banana
Ingredientes
- 4 bananas maduras descascadas e congeladas
- 200 g de chocolate meio-amargo derretido
- 200 g de creme de leite
- Amêndoas laminadas para decorar
Modo de preparo
Em um processador, bata as bananas congeladas até obter um creme. Adicione o creme de leite e bata até ficar homogêneo. Depois, transfira para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Passado esse tempo, retire do congelador e disponha o sorvete novamente no processador. Bata por mais 4 minutos e devolva ao recipiente. Leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva com o chocolate derretido e as amêndoas laminadas.
Delícia de abacaxi
Ingredientes
Doce de abacaxi
- 1 abacaxidescascado e cortado em cubos
- 1 xícara de chá de água
- Açúcar a gosto
Creme
- 395 g de leite condensado
- 395 g de leite
- 3 gemas de ovo peneiradas
Modo de preparo
Doce de abacaxi
Em uma panela, coloque o abacaxi, o açúcar e a água. Misture e leve ao fogo médio até obter o ponto de doce. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Reserve.
Creme e montagem
Em uma panela, coloque o leite condensado, o leite e as gemas de ovo e leve ao fogo baixo até engrossar, mexendo sempre. Desligue o fogo e aguarde esfriar. Após, em recipientes individuais, faça uma camada com o creme e outra com o doce de abacaxi. Leve à geladeira e sirva bem gelado.
Pavê de coco
Ingredientes
- 175 g de biscoito maisena
- 200 ml de leite de coco
- 1 xícara de chá de leite
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- 100 g de coco ralado
- 1 colher de sopa de amido de milho
- 1 colher de chá de essência de baunilha
- Leite para umedecer os biscoitos
Modo de preparo
Em uma panela, coloque o leite de coco, o leite e o amido de milho e misture até dissolver completamente. Acrescente o leite condensado e leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até formar um creme liso e levemente espesso. Desligue o fogo, adicione o creme de leite, a essência de baunilha e metade do coco ralado e misture.
Em um refratário, faça uma camada de biscoitos rapidamente umedecidos no leite e cubra com parte do creme. Repita as camadas, finalizando com o creme. Polvilhe com o restante do coco ralado e leve à geladeira por 4 horas. Sirva em seguida.
Musse de cupuaçu
Ingredientes
- 200 g de polpa de cupuaçu
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- Raspas de chocolate a gosto
Modo de preparo
Em um liquidificador, coloque a polpa de cupuaçu, o leite condensado e o creme de leite e bata em velocidade máxima por 5 minutos. Transfira a musse para um recipiente de vidro e leve à geladeira por 3 horas. Finalize com as raspas de chocolate e sirva.
Dica: se preferir, disponha a musse na casca de cupuaçu higienizada para uma apresentação mais charmosa.
Torta de limão
Ingredientes
Base
- 200 g de biscoito de maisena
- 100 g de manteiga derretida
Recheio
- 395 g de leite condensado
- 200 g de creme de leite
- Suco de 3 limões
- Raspas de limão para decorar
Modo de preparo
Em um processador, triture os biscoitos até obter uma farofa. Adicione a manteiga derretida e misture até formar uma farofa úmida. Forre o fundo e as laterais de uma forma e leve ao congelador por 30 minutos. Enquanto isso, em um liquidificador, bata o leite condensado, o creme de leite e o suco de limão até obter um creme. Despeje a mistura sobre a base de biscoitos e leve ao congelador por 4 horas. Finalize com raspas de limão e sirva.