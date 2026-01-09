Sorvete sem lactose: 7 receitas práticas e deliciosas para fazer em casa / Crédito: EdiCase Culinaria

Os sorvetes sem lactose surgem como uma alternativa deliciosa e acessível para quem tem intolerância ou busca opções veganas. Feitos com leites vegetais ou apenas com a polpa das frutas, eles oferecem uma grande variedade de sabores, agradam diferentes paladares e proporcionam uma experiência refrescante sem comprometer a saúde digestiva. Além disso, são fáceis de preparar, tornando-se perfeitos para os dias de calor. Por isso, a seguir, confira como preparar 7 receitas incríveis de sorvete sem lactose!

1. Sorvete de manga sem lactose Ingredientes 2 mangas descascadas e picadas

Suco de 3 limões-sicilianos

400 ml de leite de coco

1 colher de sopa de açúcar Modo de preparo Em um liquidificador, bata as mangas, o leite de coco, o açúcar e o suco de limão-siciliano até ficar homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 5 horas. Após, retire o sorvete do congelador e bata no liquidificador mais uma vez até ficar cremoso. Volte para o recipiente e congele por mais 2 horas. Sirva em seguida. 2. Sorvete de banana com chocolate Ingredientes 4 bananas maduras congeladas, descascadas e cortadas em rodelas

1/4 de xícara de chá de cacau em pó sem açúcar

1/4 de xícara de chá de leite de amêndoas

2 colheres de sopa de mel Modo de preparo Em um liquidificador, bata as bananas congeladas, o cacau em pó, o leite de amêndoas e o mel até ficar homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Sirva em seguida. 3. Sorvete de maracujá cremoso Ingredientes Polpa de 3 maracujás

200 ml de leite de coco

1 colher de sopa de mel Modo de preparo Em um liquidificador, bata a polpa de maracujá, o leite de coco e o mel até ficar homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 2 horas. Após, retire o sorvete do congelador e bata no liquidificador mais uma vez até ficar cremoso. Volte para o recipiente e congele por mais 2 horas. Sirva em seguida. 4. Sorvete de amendoim sem lactose Ingredientes 1 xícara de chá de leite de amêndoas

1/2 xícara de chá de pasta de amendoim

1/3 de xícara de chá de açúcar

1 colher de chá de essência de baunilha natural Modo de preparo Em um liquidificador, bata o leite de amêndoas, a pasta de amendoim, o açúcar de coco e a essência de baunilha até ficar homogêneo. Transfira a mistura para um recipiente com tampa e leve ao congelador por 4 horas. Depois, retire o sorvete do congelador e bata no liquidificador mais uma vez até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao congelador por mais 2 horas. Sirva em seguida.