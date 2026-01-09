Pilates: 6 benefícios surpreendentes para a saúde e o bem-estar / Crédito: EdiCase Saude

O pilates é um método criado pelo alemão Joseph Pilates na década de 1920, conhecido por unir movimentos precisos e controlados com concentração, respiração e alinhamento postural. A prática promove equilíbrio entre corpo e mente, melhora a postura, fortalece a musculatura e alivia tensões. Além disso, é totalmente adaptável a diferentes idades, níveis de condicionamento físico e necessidades específicas, tornando-se uma opção prática e eficiente para cuidar da saúde de forma completa. A atividade, ainda, é eficaz para auxiliar na reabilitação de lesões ou para melhorar o desempenho esportivo. Abaixo, confira 6 incríveis benefícios do pilates para a saúde e como incluí-lo na rotina de exercícios!

1. Aumenta a flexibilidade Os exercícios de alongamento no pilates desempenham um papel fundamental na amplitude dos movimentos das articulações, tornando o corpo mais flexível e resistente a lesões. Além de prevenir desconfortos musculares e articulares, essa flexibilidade aprimorada facilita a execução de tarefas do dia a dia, como alcançar objetos, agachar ou se levantar com maior conforto e segurança. 2. Melhora a postura corporal A prática regular de pilates é altamente eficaz para fortalecer os músculos que sustentam a coluna, incluindo os do core e da região lombar, fundamentais para manter uma postura correta. Esse fortalecimento promove um alinhamento postural ideal, ajudando a prevenir e até aliviar dores nas costas, frequentemente causadas por má postura ou sobrecarga na coluna. 3. Ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade Os exercícios praticados no pilates auxiliam no controle da respiração e concentração, ajudando a reduzir o estresse, a ansiedade e promovendo uma maior conexão entre a mente e o corpo. “No pilates, trabalhamos muito com a respiração, postura, musculatura e equilíbrio, que, quando combinados com os objetivos específicos do tratamento de diversas doenças mentais, tornam o método importantíssimo na prevenção e alívio dessas doenças”, explica a fisioterapeuta e professora Josi Araujo, da Pure Pilates.

4. Fortalece os músculos A prática fortalece diversos grupos musculares de maneira equilibrada, com destaque para o core — região central do corpo que inclui abdômen, lombar, pelve e quadris. Os exercícios ajudam a ativar e tonificar esses músculos, resultando em maior estabilidade, força e resistência física. “O pilates trabalha o corpo de forma global, garantindo a tonificação da musculatura e melhorando a flexibilidade, evitando lesões, auxiliando na coordenação motora, consciência corporal e eliminando toxinas corporais”, relata Josi Araújo. 5. Promove a qualidade do sono O pilates favorece o relaxamento muscular e trabalha técnicas de respiração controlada, criando um impacto positivo na qualidade do sono. Ao reduzir tensões acumuladas no corpo e acalmar a mente, a prática contribui para um estado de relaxamento, ajudando a preparar o corpo para um sono mais profundo, tranquilo e reparador.