Kibe de forno: 4 receitas leves para o almoço

Leve, nutritivo e fácil de preparar, o kibe de forno é uma ótima opção para quem busca refeições equilibradas no almoço. Assado e versátil, ele permite combinações que valorizam ingredientes saudáveis, mantendo o sabor irresistível. Além disso, é prático e se adapta facilmente a diferentes rotinas, perfeito para quem prefere pratos leves e rápidos no dia a dia.

1. Kibe de forno com quinoa

Ingredientes

1/2 xícara de chá de trigo para kibe

1/2 xícara de chá de água quente

1/2 xícara de chá de quinoa cozida

cozida 250 g de carne moída

1 cebola ralada

2 colheres de sopa de hortelã fresca picada

1 colher de sopa de cheiro-verde

1 colher de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Hidrate o trigo em um recipiente com a água quente por cerca de 10 minutos. Escorra bem, apertando para retirar o excesso de líquido. Em uma tigela, misture o trigo hidratado com a quinoa cozida. Acrescente a carne moída, a cebola, as ervas, o azeite e os temperos. Misture bem até obter uma massa homogênea e modelável. Espalhe a massa em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 a 35 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.

2. Kibe de cenoura com abobrinha e aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de trigo para kibe

1 xícara de chá de água quente

1 xícara de chá de cenoura ralada

1/2 xícara de chá de abobrinha ralada

ralada 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos

1 cebola picada

1 colher de sopa de salsinha

2 colheres de sopa de azeite

Sal e cominho a gosto

Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Hidrate o trigo com a água quente por cerca de 10 minutos. Escorra bem, apertando para retirar o excesso de líquido. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, a cenoura, a abobrinha, a aveia, a cebola, a salsinha, o azeite, o sal, o cominho e o suco de limão. Mexa bem até formar uma massa úmida, homogênea e fácil de modelar. Espalhe a massa em uma forma forrada com papel manteiga, pressionando bem. Faça marcações em quadrados ou losangos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.

3. Kibe de forno recheado com ricota

Ingredientes

1 xícara de chá de trigo para kibe

1 xícara de chá de água quente

250 g de carne moída

1 cebola picada

1 colher de sopa de cheiro-verde

2 colheres de sopa de azeite

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

1 xícara de chá de ricota amassada

amassada Azeite para untar

Modo de preparo

Hidrate o trigo para kibe com a água quente por cerca de 10 minutos. Escorra bem, apertando para retirar o excesso de líquido. Em uma tigela, misture o trigo hidratado com a carne moída, a cebola, o cheiro-verde, o azeite e os temperos. Mexa até formar uma massa homogênea. Em uma forma untada com azeite espalhe metade da massa, pressionando bem. Distribua a ricota e cubra com o restante da massa, alisando a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.

4. Kibe de forno com linhaça e aveia

Ingredientes

1 xícara de chá de trigo para kibe

1 xícara de chá de água quente

300 g de carne moída

1/2 xícara de aveia em flocos finos

2 colheres de sopa de linhaça dourada triturada

dourada triturada 1 cebola picada

2 colheres de sopa de hortelã fresca picada

1 colher de sopa de salsinha

1 colher de sopa de azeite

Sal a gosto

Azeite para untar

Modo de preparo

Hidrate o trigo para kibe com a água quente por cerca de 10 minutos. Escorra bem, apertando para retirar o excesso de líquido. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, a carne moída, a aveia, a linhaça, a cebola, as ervas, o azeite e o sal. Mexa bem até formar uma massa homogênea e levemente úmida. Espalhe a massa em uma forma untada com azeite pressionando bem. Faça marcações em losangos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.