Kibe de forno: 4 receitas leves para o almoço

Kibe de forno: 4 receitas leves para o almoçoAprenda a preparar opções nutritivas para variar o cardápio
Leve, nutritivo e fácil de preparar, o kibe de forno é uma ótima opção para quem busca refeições equilibradas no almoço. Assado e versátil, ele permite combinações que valorizam ingredientes saudáveis, mantendo o sabor irresistível. Além disso, é prático e se adapta facilmente a diferentes rotinas, perfeito para quem prefere pratos leves e rápidos no dia a dia.
A seguir, veja 4 receitas leves de quibe de forno para o almoço!
1. Kibe de forno com quinoa
Ingredientes
- 1/2 xícara de chá de trigo para kibe
- 1/2 xícara de chá de água quente
- 1/2 xícara de chá de quinoa cozida
- 250 g de carne moída
- 1 cebola ralada
- 2 colheres de sopa de hortelã fresca picada
- 1 colher de sopa de cheiro-verde
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Hidrate o trigo em um recipiente com a água quente por cerca de 10 minutos. Escorra bem, apertando para retirar o excesso de líquido. Em uma tigela, misture o trigo hidratado com a quinoa cozida. Acrescente a carne moída, a cebola, as ervas, o azeite e os temperos. Misture bem até obter uma massa homogênea e modelável. Espalhe a massa em uma forma untada com azeite e leve ao forno preaquecido a 180 °C por 30 a 35 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.
2. Kibe de cenoura com abobrinha e aveia
Ingredientes
- 1 xícara de chá de trigo para kibe
- 1 xícara de chá de água quente
- 1 xícara de chá de cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de abobrinha ralada
- 1/2 xícara de chá de aveia em flocos finos
- 1 cebola picada
- 1 colher de sopa de salsinha
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e cominho a gosto
- Suco de 1/2 limão
Modo de preparo
Hidrate o trigo com a água quente por cerca de 10 minutos. Escorra bem, apertando para retirar o excesso de líquido. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, a cenoura, a abobrinha, a aveia, a cebola, a salsinha, o azeite, o sal, o cominho e o suco de limão. Mexa bem até formar uma massa úmida, homogênea e fácil de modelar. Espalhe a massa em uma forma forrada com papel manteiga, pressionando bem. Faça marcações em quadrados ou losangos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.
3. Kibe de forno recheado com ricota
Ingredientes
- 1 xícara de chá de trigo para kibe
- 1 xícara de chá de água quente
- 250 g de carne moída
- 1 cebola picada
- 1 colher de sopa de cheiro-verde
- 2 colheres de sopa de azeite
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
- 1 xícara de chá de ricota amassada
- Azeite para untar
Modo de preparo
Hidrate o trigo para kibe com a água quente por cerca de 10 minutos. Escorra bem, apertando para retirar o excesso de líquido. Em uma tigela, misture o trigo hidratado com a carne moída, a cebola, o cheiro-verde, o azeite e os temperos. Mexa até formar uma massa homogênea. Em uma forma untada com azeite espalhe metade da massa, pressionando bem. Distribua a ricota e cubra com o restante da massa, alisando a superfície. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 35 a 40 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.
4. Kibe de forno com linhaça e aveia
Ingredientes
- 1 xícara de chá de trigo para kibe
- 1 xícara de chá de água quente
- 300 g de carne moída
- 1/2 xícara de aveia em flocos finos
- 2 colheres de sopa de linhaça dourada triturada
- 1 cebola picada
- 2 colheres de sopa de hortelã fresca picada
- 1 colher de sopa de salsinha
- 1 colher de sopa de azeite
- Sal a gosto
- Azeite para untar
Modo de preparo
Hidrate o trigo para kibe com a água quente por cerca de 10 minutos. Escorra bem, apertando para retirar o excesso de líquido. Em uma tigela grande, misture o trigo hidratado, a carne moída, a aveia, a linhaça, a cebola, as ervas, o azeite e o sal. Mexa bem até formar uma massa homogênea e levemente úmida. Espalhe a massa em uma forma untada com azeite pressionando bem. Faça marcações em losangos. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por cerca de 35 a 40 minutos, até dourar levemente. Sirva em seguida.