Dicas de leitura: 8 livros para devorar em janeiro / Crédito: Edicase Entretenimento

Janeiro é o mês de desacelerar, reorganizar pensamentos e escolher leituras que acompanhem novos começos. A lista a seguir reúne obras que exploram temas como identidade, memória, fé e pertencimento, convidando quem lê a observar a si e ao outro com mais sensibilidade. Entre florestas mágicas, reencontros familiares, jornadas internas e clássicos revisitados, os títulos selecionados dialogam com inquietações contemporâneas e questões atemporais da experiência humana. Uma curadoria diversa, que passa por humor ácido, fantasia sombria, introspecção e pensamento crítico, ideal para quem quer iniciar o ano com boas histórias e novos pontos de vista. Confira!

1. Reunião de condomínio Nesta coletânea de contos, Alexandre Lino explora o cotidiano de moradores de uma cidade sem nome, conectando vidas aparentemente comuns por fios misteriosos de destino e contradições humanas. As histórias transitam entre o cômico e o trágico, revelando conflitos internos e sociais vividos em espaços urbanos. 2. Sleepless Jovem de pele venenosa, Elver foi criada para proteger uma floresta proibida, onde vive à margem do mundo humano, cercada por deuses antigos, monstros e magia. Tudo muda quando um invasor amaldiçoado surge para roubar um artefato sagrado sob a guarda da protagonista, e carrega dentro de si outra consciência tão perigosa quanto sedutora. Nesta romantasia (romance e fantasia), lançada pela Plataforma21, nem todo monstro é o verdadeiro vilão. 3. O Mundo de Lila Já adulta, Lila continuou a frequentar o chalé que criara na infância, refúgio imaginário onde se escondia sempre que o mundo real doía demais. Com o passar do tempo, esse espaço ganhou novos moradores, personagens que atravessaram sua vida e com quem ela construiu uma existência paralela. Assim, Lila passou a viver entre dois mundos: um cotidiano comum e concreto, e outro sustentado pela fantasia. Onde termina a imaginação e começa a realidade? Como acreditar? 4. Quando o processo me pegou pelo braço Tati Riceli compartilha sua trajetória após cirurgia bariátrica e anos de luta com a relação entre corpo e mente. A autobiografia costura memórias desde a infância até a vida adulta, revelando como padrões emocionais e afetivos impactaram sua forma de viver. Com sensibilidade e reflexões sobre limites, terapia, autoestima e respeito às diferenças, o livro convida o leitor a repensar sua própria relação com o corpo.

5. O Tubarão da Berrini Nesta obra de Marcos Clementino, o personagem Marcolino cresce em meio às desigualdades de São Paulo, enfrentando violência estrutural e falta de oportunidades nas periferias urbanas. Após um assalto malsucedido, ele é baleado por um policial, tornando-se paraplégico e iniciando uma jornada de transformação pessoal. 6. Alice no País das Maravilhas Nessa edição ilustrada e de capa dura, a Via Leitura traz a história clássica da menina curiosa que mergulha na toca de um coelho e vive uma jornada surreal por terras extraordinárias. Lewis Carroll constrói em cada um de seus personagens icônicos, o Chapeleiro Maluco, a Rainha de Copas, o Gato de Cheshire, entre outros, um fragmento de um universo delirante. 7. A Cabala da casa: harmonize seus ambientes e sua vida A Cabala é uma sabedoria de 5.785 anos que revela códigos e sinais para viver em harmonia, sintonizada com a vida cotidiana. Sandra Strauss, mestra em Cabala e terapeuta de ambientes, apresenta passos para uma aplicação inovadora dessa ciência na harmonização de lares e estabelecimentos comerciais. Publicada pela Hanoi Editora, a obra mostra de forma simples como aplicar a Árvore da Vida e as Letras hebraicas.