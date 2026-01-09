6 alimentos que auxiliam no emagrecimento e aliviam o calor

Com a chegada do verão e as temperaturas cada vez mais altas, especialistas em saúde alertam para a importância de adaptar a alimentação para proteger o organismo do calor ao mesmo tempo em que se busca o controle de peso. Estudos recentes destacam que consumir alimentos ricos em água e nutrientes, como frutas e hortaliças, não apenas melhora a hidratação, essencial para manter o metabolismo ativo nos dias quentes, como também pode contribuir para a perda de peso ao aumentar a saciedade com baixo valor calórico.

Segundo o nutrólogo Dr. Sandro Ferraz, à frente do Instituto Evollution, em São Paulo, cuidados simples com o padrão alimentar podem fazer grande diferença na saúde e no bem-estar durante o período mais quente do ano. A seguir, o especialista lista 6 alimentos ideais para o verão, cada um com propriedades nutricionais importantes e benefícios tanto para emagrecimento quanto para enfrentamento do calor. Confira! 1. Melancia Com mais de 90% de água em sua composição, a melancia é um dos principais aliados para manter a hidratação em altas temperaturas, além de ser muito baixa em calorias. Rica em vitaminas A e C e antioxidantes como o licopeno, ela ajuda a repor fluidos e eletrólitos perdidos pelo suor sem acrescentar carga energética excessiva. 2. Pepino Outro alimento bastante consumido no verão, o pepino contém cerca de 95% de água, o que favorece a hidratação e também promove sensação de saciedade com pouquíssimas calorias. Sua fibra solúvel ajuda na digestão e no controle do apetite, dois fatores importantes para quem quer emagrecer com saúde.

3. Abacaxi Rico em água, vitamina C e bromelina, uma enzima com ação digestiva e anti-inflamatória, o abacaxi ajuda a reduzir o inchaço abdominal, melhora a digestão de proteínas e favorece a sensação de leveza, algo especialmente importante nos dias quentes. Além disso, tem baixo teor calórico e alto poder de saciedade, o que contribui para o controle do peso. 4. Hortelã A hortelã possui efeito termogênico leve e ação refrescante natural, além de ajudar no funcionamento do sistema digestivo e na redução de gases e desconfortos abdominais. Seu aroma e seus compostos bioativos também ajudam a reduzir a vontade por doces e a melhorar a hidratação quando usada em águas aromatizadas, chás gelados ou sucos. 5. Iogurte natural Rico em proteínas e probióticos, o iogurte natural é um alimento leve e refrescante que favorece a saúde intestinal, um componente crítico para o controle de peso e bem-estar geral. A combinação de proteína e baixo teor calórico também contribui para prolongar a sensação de saciedade.